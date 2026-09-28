“I medici hanno salvato mio marito”: la lettera di ringraziamento al 118 di Siracusa

Attualità · la lettera aperta

Un malore improvviso sul posto di lavoro, la chiamata al 118 e una corsa contro il tempo finita bene. Una lettrice ha scritto a Siracusa News per rendere pubblico il suo ringraziamento ai sanitari che mercoledì pomeriggio hanno salvato la vita al marito, 45 anni, colpito da un infarto.

Tutto è successo mentre l’uomo lavorava, dice la lettrice. Quando si è sentito male, il suo datore di lavoro ha chiamato subito il 118. L’ambulanza, con il medico a bordo, è arrivata in poco tempo. L’équipe ha fatto due elettrocardiogrammi e ha stabilizzato il paziente, poi ha capito che era in corso un infarto.

A quel punto è scattato il percorso d’urgenza. Invece di passare dal pronto soccorso, l’uomo è stato portato direttamente al reparto di Emodinamica. Lì l’équipe gli ha impiantato uno stent. Secondo quanto racconta la moglie, un vaso del cuore era ostruito al 90%.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).





“Non so come ringraziare tutti”, scrive la lettrice. La moglie rivolge un ringraziamento speciale alla dottoressa Valentina Frittitta, che ha eseguito l’intervento, e poi al medico e agli infermieri del 118 e a tutta l’équipe dell’Emodinamica. “Grazie infinitamente”, conclude.