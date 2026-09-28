“I medici hanno salvato mio marito”: la lettera di ringraziamento al 118 di Siracusa

Un malore improvviso sul posto di lavoro, la chiamata al 118 e una corsa contro il tempo finita bene. Una lettrice ha scritto a Siracusa News per rendere pubblico il suo ringraziamento ai sanitari che mercoledì pomeriggio hanno salvato la vita al marito, 45 anni, colpito da un infarto.
Tutto è successo mentre l’uomo lavorava, dice la lettrice. Quando si è sentito male, il suo datore di lavoro ha chiamato subito il 118. L’ambulanza, con il medico a bordo, è arrivata in poco tempo. L’équipe ha fatto due elettrocardiogrammi e ha stabilizzato il paziente, poi ha capito che era in corso un infarto.
A quel punto è scattato il percorso d’urgenza. Invece di passare dal pronto soccorso, l’uomo è stato portato direttamente al reparto di Emodinamica. Lì l’équipe gli ha impiantato uno stent. Secondo quanto racconta la moglie, un vaso del cuore era ostruito al 90%.
“Non so come ringraziare tutti”, scrive la lettrice. La moglie rivolge un ringraziamento speciale alla dottoressa Valentina Frittitta, che ha eseguito l’intervento, e poi al medico e agli infermieri del 118 e a tutta l’équipe dell’Emodinamica. “Grazie infinitamente”, conclude.