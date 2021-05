I nuovi casi covid in provincia di Siracusa sono 75

Sono 902 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, nelle ultime 24 ore, su 32.557 tamponi processati. L’aggiornamento è stato fornito dal dipartimento di Protezione civile. Su 24.823 attuali positivi in 1.152 risultano ricoverati con sintomi, 160 in terapia intensiva (ma 8 ingressi in più in 24 ore) e gli altri 23.511 in isolamento domiciliare.

I dimessi o guariti nelle ultime 24 ore sono 1.009 per un totale di 181.604 dall’inizio dell’emergenza a oggi, mentre i decessi sono 25 per un totale di 5.468. I nuovi casi in Sicilia sono così distribuiti: Palermo 246, Catania 361, Messina 50, Siracusa 75, Trapani 50, Ragusa 0, Caltanissetta 18, Agrigento 88, Enna 14.