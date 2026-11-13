I Posh tornano con “Choke on Your Secrets”: il nuovo album esce il 20 novembre

Cultura · Secondo album

I Posh tornano con un nuovo progetto discografico. Il trio alternative rock italiano pubblicherà il 20 novembre 2026 “Choke on Your Secrets”, secondo album della band, anticipato dal singolo “Happy Harmonics”, uscito il 6 novembre. Il disco sarà disponibile inizialmente in formato digitale, mentre a dicembre arriverà anche la versione in vinile.

A quattro anni da “Port Out, Starboard Home”, pubblicato nel 2022, la formazione composta da Salvo Minnella (voce e chitarre), Federico Salemi (basso) e Alberto Minnella (batteria) presenta un lavoro interamente autoprodotto, con undici brani in lingua inglese e una traccia nascosta strumentale.

Il nuovo album sviluppa le sonorità alternative rock che caratterizzano il percorso del gruppo, alternando atmosfere malinconiche a chitarre energiche e ritmi incisivi. Al centro del progetto c’è il tema della riservatezza, intesa come diritto a custodire una parte della propria identità in un’epoca dominata dalla continua esposizione sui social.

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“Siamo cresciuti con l’idea che il mistero e la riservatezza fossero la parte migliore di una persona – raccontano i Posh -. Poi è arrivato il tempo in cui tutto si svende ogni mattina sui social, un pezzo alla volta. A noi piace ancora tenerci qualcosa per noi stessi”.

Una riflessione che attraversa le canzoni del disco, nelle quali il bisogno di proteggere la propria intimità si intreccia con relazioni personali, contraddizioni e fragilità emotive. “Una canzone è il posto giusto per farlo, perché permette di dire molto senza consegnare tutto ed è la sola confessione che ci interessi – aggiunge la band –. Chi ascolta si immagina quello che manca e quasi sempre lo immagina meglio di come glielo avremmo raccontato noi”.

Ad anticipare l’album è “Happy Harmonics”, un brano che, nonostante il titolo, affronta sentimenti tutt’altro che spensierati. Il protagonista racconta un’esistenza segnata dalle difficoltà e dalla disillusione, ma continua a cercare una possibilità di riscatto e libertà. Una tensione tra speranza e amarezza che si riflette anche nell’impianto musicale della canzone.

Fondati nel 2001, i Posh hanno costruito nel tempo un percorso che li ha portati anche oltre i confini nazionali. Dopo un riconoscimento al Meeting delle Etichette Indipendenti, nel 2007 sono stati selezionati per rappresentare l’Italia al MIDEM di Cannes.

La band ha interrotto temporaneamente l’attività nel 2009, tornando sulla scena nel 2021 con una reinterpretazione di “Running Up That Hill” di Kate Bush. Nello stesso anno, il magazine musicale berlinese The Further li ha scelti come band alternative rock del mese.

Il ritorno è proseguito con una serie di singoli, tra cui “Mr. Anyone”, “Time Has Come”, “Plan B” e “Open Arms”, confluiti nell’album “Port Out, Starboard Home” del marzo 2022. Successivamente sono arrivati nuovi brani, da “Stoned” e “Close Your Eyes” nel 2024 a “WhatElse”, “Fight Against Yourself”, “I’m Begging You” e “Cherry Blossom” nel 2025.

Nel corso del 2026 il trio ha pubblicato anche “Because of You”, “You Won’t Hurt Me” e “Close To You”, preparando il terreno per il nuovo lavoro discografico. Con “Choke on Your Secrets”, i Posh proseguono così il proprio percorso musicale, mantenendo una dimensione internazionale attraverso la scelta di cantare in inglese e un sound che unisce la tradizione del rock alternativo a sonorità più contemporanee. L’appuntamento è per il 20 novembre con l’uscita digitale dell’album, mentre la pubblicazione del vinile è prevista per dicembre.