I primi 60 anni della Ge.S.P.I. di Augusta

La GE.S.P.I – Gestione Servizi Portuali ed Industriali – di Augusta ha festeggiato ieri i suoi primi 60 anni di attività sul territorio. L’ha fatto alla grande presso il cinema teatro “La città della notte” di Augusta. Presenti circa 600 persone che hanno voluto partecipare a questo momento celebrativo.

La storia della Ge.S.P.I. affonda le radici in quel lontano 1965 quando 13 augustani, guidatati da Santo Amara fondarono una cooperativa di servizi rivolta a quelle navi che attraccavano al porto di Augusta e che avevano bisogno dello smaltimento dei rifiuti di qualunque genere prodotti durante la navigazione.

Un’intuizione brillante che li porterà molto lontano. Un’intuizione sostenuta da tanto lavoro, onestà, ed affidabilità , elementi essenziali per una crescita esponenziale. Una bella storia di famiglia che si tramanda da padre in figli

Nel 2000 la cooperativa si trasforma in S,r:l ed alla guida ci sono i due figli di Santo: Giuseppe e Gianluca Amara, ingegneri entrambi. Con l’autorizzazione della Regione Siciliana costruiscono un termovalorizzatore, il primo in Sicilia, un impianto industriale che brucia i rifiuti indifferenziati (solidi urbani e speciali) ad alte temperature per ridurne drasticamente il volume e recuperarne il calore prodotto e generare quindi energia elettrica.

La società diventa leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti ma soprattutto con il recupero di energia inaugura l’economia circolare. Speciale il suo ruolo durante la pandemia del Covid del 2020 quando ha servito tutta la regione per lo smaltimento dei rifiuti sanitari .

Oggi la Ge.S.P.I conta 450 dipendenti ed ha allargato ampiamente i suoi orizzonti senza perdere il suo carattere solidale ed attento al territorio, così come impostato dal suo fondatore Santo Amara.

E’ recente l’ingresso nella società Ge.S.P.I. della multinazionale “Suez” la società francese che ha costruito il famoso canale di Suez nel 1870, oggi leader mondiale nella gestione delle acque e dei rifiuti. L’ingresso della “Suez” le permetterà l’accesso ai grandi contratti internazionali