La rappresentazione de “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni aprirà la nuova stagione teatrale a Priolo Gargallo.

Il sipario del teatro comunale si alzerà sabato 18 aprile, alle 19.

“I Promessi Sposi”, portato in scena dalla compagnia Trinaura, è un classico della letteratura italiana, il primo vero romanzo storico la cui ambientazione contiene un grande valore documentaristico.

Un’opera che resiste al tempo rivendicando la sua attualità attraverso la straordinaria capacità di ispirare la riflessione e la discussione su temi universali quali l’ingiustizia sociale, il ruolo della fede, la lotta per i diritti e la libertà, il dolore, i valori etici e morali. Un viaggio dinamico ed avvincente nonché altamente formativo.

Drammaturgia e regia di Tatiana Alescio, voce narrante Enzo Brasolin.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.