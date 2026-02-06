I Promessi Sposi tornano in scena al Teatro Massimo di Siracusa: un classico senza tempo tra parola, musica e speranza

Dal 6 all’8 febbraio il Teatro Massimo di Siracusa accoglie I Promessi Sposi, uno degli spettacoli più intensi e attuali dedicati al capolavoro di Alessandro Manzoni, capace di attraversare i secoli e parlare ancora all’uomo contemporaneo. Una storia di amore e sopraffazione, di paura e fede, ma soprattutto di speranza, che torna a vibrare sul palcoscenico con una forza emotiva rinnovata.

A dare voce e corpo a questo grande affresco umano è un cast di straordinaria intensità, guidato da Giuseppe Pambieri, Paolo Triestino e Ruben Rigillo, interpreti capaci di restituire con rigore e passione la complessità morale dei personaggi manzoniani. Accanto a loro, Elisabetta Arosio, Roberto Baldassari, Giovanna Mangiù, Vinicio Argirò e Greta Porcelli costruiscono una coralità viva e pulsante, in cui ogni presenza contribuisce a un racconto teatrale denso di umanità e verità.

La regia e la drammaturgia di Giuseppe Argirò accompagnano lo spettatore in un viaggio essenziale e profondo, dove la parola diventa azione e anche il silenzio si carica di significato. Un allestimento che punta all’essenza del testo, senza rinunciare alla forza emotiva, sostenuto dalle scene e dai costumi di Vincenzo La Mendola, capaci di evocare un mondo sospeso tra storia e simbolo, in un equilibrio raffinato tra rigore e poesia.

Sul fondo, la storia immortale di Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, il loro amore ostacolato dalla prepotenza di Don Rodrigo nella Lombardia del Seicento. Un cammino segnato da intrighi, violenza, peste e guerra, dal passaggio dei lanzichenecchi al rapimento di Lucia da parte dell’Innominato, fino all’intervento della Provvidenza che, tra mille peripezie, conduce finalmente al riscatto e al matrimonio.

Ad accompagnare lo spettacolo, le musiche di Ennio Morricone, che amplificano la potenza emotiva della narrazione e ne sottolineano i passaggi più intimi e drammatici.

Un classico che torna a interrogare il presente, ricordando un messaggio sempre attuale: il bene può e deve vincere sul male. Al Teatro Massimo di Siracusa, il sipario si alza su una storia che non smette mai di parlarci.