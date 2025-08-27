I ragazzi del Terzo Circolo di Siracusa si ritrovano 44 anni dopo l’ultimo giorno di scuola elementare

Dopo 44 anni dalla conclusione delle elementari, un gruppo di ex alunni del Terzo Circolo di Siracusa si è ritrovato per un incontro segnato da emozioni, ricordi e sorrisi. La giornata, organizzata da Alessandro Caligiore, uno degli ex alunni, ha permesso di riunire i compagni di scuola che nel 1981 avevano terminato il loro percorso elementare.

A rendere l’evento ancora più speciale è stata la partecipazione della loro amata maestra, Graziella Marchese, che ha condiviso con entusiasmo e gioia questi momenti, emozionando tutti i presenti.





L’incontro ha offerto l’occasione di sfogliare vecchie fotografie, ricordare aneddoti della scuola e riscoprire legami che il tempo non ha cancellato. Tra risate e ricordi, è emersa la bellezza di un’amicizia duratura e l’importanza di celebrare chi ha contribuito alla formazione personale di ciascuno.

Non solo un momento di nostalgia, ma anche una testimonianza di come i legami scolastici possano resistere al tempo, trasformandosi in ricordi preziosi e indelebili.