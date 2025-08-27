Ultime news

I ragazzi del Terzo Circolo di Siracusa si ritrovano 44 anni dopo l’ultimo giorno di scuola elementare

A rendere l’evento ancora più speciale è stata la partecipazione della loro amata maestra, Graziella Marchese, che ha condiviso con entusiasmo e gioia questi momenti, emozionando tutti i presenti

Dopo 44 anni dalla conclusione delle elementari, un gruppo di ex alunni del Terzo Circolo di Siracusa si è ritrovato per un incontro segnato da emozioni, ricordi e sorrisi. La giornata, organizzata da Alessandro Caligiore, uno degli ex alunni, ha permesso di riunire i compagni di scuola che nel 1981 avevano terminato il loro percorso elementare.

L’incontro ha offerto l’occasione di sfogliare vecchie fotografie, ricordare aneddoti della scuola e riscoprire legami che il tempo non ha cancellato. Tra risate e ricordi, è emersa la bellezza di un’amicizia duratura e l’importanza di celebrare chi ha contribuito alla formazione personale di ciascuno.

Non solo un momento di nostalgia, ma anche una testimonianza di come i legami scolastici possano resistere al tempo, trasformandosi in ricordi preziosi e indelebili.


