I ristoratori siracusani incontrano il Direttore Centrale Calugi: focus su mercato, lavoro e formazione nel settore della ristorazione

Si è svolto con grande partecipazione l’incontro tra i ristoratori siracusani e Roberto Calugi, Direttore Centrale di Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi, in occasione della presentazione del Rapporto Annuale sulla Ristorazione. L’appuntamento, ospitato in un clima di confronto e dialogo costruttivo, ha rappresentato un momento fondamentale per comprendere le dinamiche attuali del mercato e le opportunità di crescita per il settore.

All’incontro hanno preso parte anche il Presidente Regionale di Fipe Sicilia, Dario Pistorio, il Presidente di Confcommercio Siracusa, Francesco Diana, e il presidente Fipe Siracusa Savi Pilade, a testimonianza dell’impegno corale dell’intero sistema Confcommercio per accompagnare le imprese del territorio in un percorso di sviluppo e innovazione.

Tra i temi affrontati, grande attenzione è stata dedicata al contratto nazionale del settore, alla crescente difficoltà di reperire personale qualificato, e alla necessità di puntare su strumenti di formazione continuativa che possano rispondere alle esigenze di un comparto in costante evoluzione. L’intervento del Direttore Calugi ha offerto spunti concreti, dati aggiornati e strategie di intervento utili per affrontare le sfide del presente con una visione proiettata al futuro.

“L’invito che rivolgiamo ai ristoratori è quello di vivere l’associazione come casa comune, punto di riferimento e spazio di condivisione, dove portare avanti con orgoglio il valore della ristorazione sul nostro territorio”, ha sottolineato il Presidente Diana nel suo intervento conclusivo.

Il prossimo appuntamento sarà la partecipazione alla Giornata della Ristorazione, un’iniziativa nazionale promossa da Fipe per celebrare i valori della convivialità e della cultura del buon cibo, elementi centrali dell’identità italiana e, in particolare, della tradizione gastronomica siracusana.