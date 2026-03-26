“I tesori nascosti di Siracusa”, un concorso fotografico per valorizzare i siti culturali minori

Valorizzare i luoghi meno conosciuti ma ricchi di storia e fascino del territorio: è questo l’obiettivo del concorso fotografico “I tesori nascosti di Siracusa”, promosso dall’associazione Alternativa Libera Siracusa.

L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini e appassionati di fotografia, invitati a raccontare attraverso le immagini i siti culturali minori della città, spesso poco visibili ma di grande valore storico, artistico e identitario.

I partecipanti potranno inviare una o più fotografie entro il 31 maggio 2026 all’indirizzo email alternativaliberasiracusa@gmail.com. Tutte le foto pervenute parteciperanno all’estrazione di tre premi.

Una giuria composta da soci di Alternativa Libera Siracusa selezionerà la terna dei vincitori, che sarà annunciata il 22 giugno 2026.

“Con questo concorso vogliamo accendere i riflettori su una Siracusa meno conosciuta, fatta di luoghi spesso dimenticati ma fondamentali per la nostra identità culturale – dichiarano i promotori – La fotografia diventa così uno strumento di riscoperta e partecipazione civica”

L’associazione è inoltre alla ricerca di sponsor e partner che vogliano sostenere l’iniziativa, contribuendo ai premi e alla diffusione del progetto.