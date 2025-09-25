I The Kolors a Priolo per la Festa dell’Angelo Custode

I The Kolors terranno un concerto in piazza a Priolo in occasione della Festa dell’Angelo Custode il 2 Ottobre.

I The Kolors sono un gruppo pop rock italiano formatosi a Napoli nel 2009, noto per la vittoria al talent show Amici nel 2015 e il successo virale di “Italodisco” nel 2023. Il gruppo è composto da Stash Fiordispino (voce e chitarra), suo cugino Alex Fiordispino (batteria) e il bassista Dario Iaculli. Hanno pubblicato diversi album e partecipato a Sanremo, consolidando la loro carriera musicale.

“Abbiamo anche altre sorprese – annuncia il sindaco Pippo Gianni – ma per il momento non possiamo aggiungere altro”.