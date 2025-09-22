I titoli nazionali, le convocazioni ai Mondiali: l’intervista alla dirigenza e agli atleti dello Star Padel Floridia

Un piccolo circolo sportivo che sta lasciando un segno importante nel panorama del padel italiano. È lo Star Padel di Floridia che continua a raccogliere successi e a formare giovani promesse, confermandosi un punto di riferimento per il movimento giovanile.

A raccontare questo percorso ai microfoni di Siracusa News per il consueto appuntamento del lunedì è il presidente Massimo Stella, entusiasta dei risultati raggiunti dai ragazzi del circolo: “È bellissimo vedere come lo sport insegni sacrificio, vittoria e resilienza. La convocazione ai mondiali è una ciliegina sulla torta, frutto del lavoro costante di allenatori, ragazzi e genitori.”

Tra i protagonisti dell’ultima stagione ci sono Luna di Battista e Gabriele Laurino, freschi di convocazione per i mondiali e vincitori di titoli italiani nelle rispettive categorie. “Vincere il campionato italiano è stata una grande soddisfazione – raccontano i due atleti – e ci conferma che il percorso intrapreso sta dando i suoi frutti. Ci alleniamo ogni giorno seguendo il nostro programma e ci prepariamo con la stessa intensità sia per i tornei locali sia per le sfide internazionali.”

Non solo risultati individuali: lo Star Padel vanta numerosi scudetti nelle categorie giovanili, tra cui l’Under 12 femminile con Giorgia Pistritto, l’Under 16 con Gabriele Laurino e Andrea Di Martino, e l’Under 18 femminile con Luna di Battista e Camilla Livioni. “Il livello del padel giovanile sta crescendo – spiega Stella – e c’è un livellamento verso l’alto grazie al lavoro dei tecnici e alla passione dei ragazzi.”

Fondamentale per il successo del circolo è il lavoro del tecnico Adriano Sanmatrice: “Il padel è uno sport tattico oltre che fisico. Allenarsi in gruppo e con compagni di alto livello ci permette di preparare al meglio le partite e sviluppare le nostre capacità individuali e di squadra.”

Il circolo continua a crescere anche a livello strutturale, con nuovi maestri e preparatori atletici, e l’obiettivo di ampliare i campi a disposizione per garantire allenamenti indoor e outdoor. “Investiamo sul futuro dei ragazzi – sottolinea Stella – perché vogliamo dare loro tutte le possibilità per crescere e competere ai massimi livelli.”

Per i giovani atleti dello Star Padel, il padel non è solo sport, ma una scuola di vita. La passione, la disciplina e il gruppo che si è creato all’interno del circolo rappresentano un modello per tutto il territorio siciliano. Con i mondiali alle porte e un futuro ricco di ambizioni, Floridia e il suo Star Padel continuano a far sognare gli appassionati e a portare in alto il nome della Sicilia nel panorama sportivo nazionale e internazionale.