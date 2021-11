I vescovi siciliani confermano lo stop alle processioni: Santa Lucia resterà in Cattedrale

I Vescovi delle diocesi di Sicilia, riuniti a Roma per la sessione straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana, hanno svolto anche una seduta straordinaria della CESi. I lavori sono stati presieduti da S.E. Mons. Salvatore Gristina.

È stato trattato un unico argomento concernente l’eventuale modifica dell’attuale normativa circa le processioni.

Dopo ampia discussione, allargata anche ai Vescovi assenti, è stato deciso con voto unanime di confermare la sospensione delle processioni, permanendo peraltro lo stato di emergenza.

Questo vuol dire che oltre salta la processione di Santa Lucia, in programma il 13 dicembre, così come quella prevista per l’Ottava. Il simulacro resterà in Cattedrale (come lo scorso anno) e si attende a giorni il programma definitivo delle festività.