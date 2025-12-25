I Vigili del Fuoco consegnano doni ai bambini in Pediatria

Nella Vigilia di Natale, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Lentini hanno illuminato il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Lentini con una visita piena di calore e solidarietà, consegnando doni ai piccoli pazienti ricoverati insieme con i volontari dell’associazione clown therapy locale.

I Vigili del Fuoco di Lentini, simbolo di coraggio quotidiano, si sono trasformati per un pomeriggio in portatori di gioia, distribuendo regali, palloncini e sorrisi che hanno scaldato i cuori dei bambini, dei genitori e del personale medico.

Questo gesto, nato dalla profonda dedizione dei Vigili del Fuoco verso la comunità Lentinese, va oltre il dovere: è un abbraccio concreto a chi affronta il Natale tra le mura d’ospedale, ricordando che la vera forza sta nella vicinanza ai più fragili.

Accanto a loro, i clown hanno tessuto magia con risate e giochi, unendo le divise a nasi rossi in un’alleanza di tenerezza che ha reso il reparto un’oasi di festa.

Lentini guarda con orgoglio ai suoi Vigili del Fuoco, esempi viventi di servizio instancabile, capaci di spegnere non solo fiamme, ma anche solitudini, accendendo speranza in ogni cuore.