I volontari di Nuova Acropoli Siracusa, Augusta e Floridia al Campo Scuola “7 Giorni Giovani”

Dopo una lunga parentesi durata due anni a causa dell’emergenza pandemica, Nuova Acropoli Italia ODV ha voluto riprendere con determinazione l’appuntamento estivo con il Campo scuola nazionale di protezione civile, solidarietà ed ecologia “7 Giorni Giovani”.

Questa edizione, spartiacque tra il pre e il post Covid, si è tenuta dal 30 luglio al 6 agosto nel Comune di Borgorose (Rieti), località scelta per la sua particolare collocazione geografica al confine tra due regioni, Lazio e Abruzzo ed immersa nella Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa, un’area protetta con un paesaggio tipicamente appenninico.

A partecipare all’evento anche i volontari delle sedi siciliane di Siracusa, Catania, Augusta, Ragusa e Floridia. L’iniziativa ha lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione attraverso la formazione e l’addestramento di circa 100 volontari provenienti da tutta Italia e di promuovere il volontariato come elemento trainante nei processi di integrazione, contribuendo in modo efficace a diffondere i valori del rispetto e della convivenza nonché a sensibilizzare verso la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico.

Il campo è stato aperto alla cittadinanza venerdì 5 agosto e per l’occasione i volontari hanno presentato i vari settori di volontariato in cui opera Nuova Acropoli e per l’area di Protezione Civile sono state organizzate simulazioni di primo soccorso, di rischio sismico e idrogeologico, antincendio e montaggio tende.

L’attività è stata riservata ai giovani che hanno partecipato ai corsi di formazione al volontariato tenuti nelle città d’Italia dove è presente Nuova Acropoli. Ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 22 anni, accompagnati da volontari esperti nelle attività dirette da istruttori qualificati.

La 7 Giorni Giovani ha una storia consolidata nel tempo e nasce dalla concretizzazione di un sogno di un volontario filosofo, come lui stesso amava definirsi, Sandro Spagnoli, deceduto prematuramente nel terremoto dell’Aquila il 6 aprile 2009, quando era direttore internazionale dell’Area di Protezione Civile di Nuova Acropoli ed insignito nel 2012 della decorazione al Merito di II grado alla Memoria con Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Come lui spesso ricordava ai giovani in occasione della 7 Giorni Giovani, “non dipende dagli altri attuare cambiamenti, sta a noi cambiare e smuovere le montagne. Se non miglioriamo come esseri umani, il mondo non migliorerà. Qui si impara molto a livello tecnico e pratico, ma soprattutto impariamo coesione, convivenza, cortesia e solidarietà”.