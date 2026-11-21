Attualità · A Catania

L’intelligenza artificiale può diventare un alleato fondamentale per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per la competitività delle imprese, ma il suo valore dipende dalla capacità delle organizzazioni di governarla attraverso competenze adeguate, responsabilità e una visione che mantenga sempre al centro la persona.

È questo il messaggio portato da Giovanni Musso, Amministratore Delegato di IREM Spa, alla tavola rotonda “Oltre l’Algoritmo: il ruolo dei manager tra efficienza tecnologica, prevenzione degli infortuni e responsabilità etica”, promossa da Federmanager Sicilia Orientale venerdì 20 novembre al NH Parco degli Aragonesi di Catania.

Musso è intervenuto nella seconda sessione, dedicata a intelligenza artificiale, nuove tecnologie, competenze manageriali e competitività delle imprese, insieme con Cristiano Bevilacqua, professore associato di Diritto Amministrativo dell’Università LUMSA, Stefano Ricca, presidente di Ricca IT, e Maria Laura Ontario, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Il confronto è stato moderato da Rosario Faraci, professore di Management dell’Università di Catania e ha visto anche l’intervento iniziale dell’assessore regionale Edy Tamajo.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Partendo dall’esperienza di IREM, azienda impegnata nella realizzazione di impianti industriali tradizionali e green in diversi Paesi, Musso ha evidenziato come sicurezza e sostenibilità siano diventate elementi determinanti anche nei processi di qualificazione delle imprese e di acquisizione delle commesse. I clienti internazionali, infatti, valutano sempre più attentamente non soltanto le competenze tecniche, ma anche il rispetto dei principi ESG, la gestione delle risorse umane e l’effettiva applicazione delle procedure di sicurezza durante tutte le fasi di costruzione.

“Le certificazioni sono importanti, ma devono corrispondere a comportamenti e procedure realmente applicati – ha sottolineato Musso –. Il rischio è che la sostenibilità e la sicurezza rimangano soltanto dichiarazioni formali. Per questo sono indispensabili controlli costanti e audit periodici, soprattutto nelle aziende che, come IREM, operano attraverso cantieri e business unit distribuiti in diversi Paesi. Occorre verificare che le regole siano rispettate concretamente e che la tutela delle persone sia una priorità quotidiana”.

IREM ha sviluppato nel tempo un sistema di gestione della sicurezza certificato secondo la norma ISO 45001 e ha recentemente ottenuto anche la certificazione SA8000, che attesta l’attenzione ai principi di responsabilità sociale e alla dignità delle persone nel lavoro. Musso ha inoltre ricordato l’importanza di una cultura della prevenzione che accompagni ogni attività operativa, sostenuta da procedure, formazione e monitoraggio.

Nel corso dell’intervento è stata approfondita anche la possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare la prevenzione degli infortuni. Sistemi di analisi delle immagini e di monitoraggio intelligente possono, ad esempio, individuare comportamenti non conformi alle procedure e segnalare situazioni di rischio, fino ad attivare blocchi automatici delle attrezzature quando necessario.

“L’intelligenza artificiale può aiutarci a rendere più sicuri i luoghi di lavoro – ha aggiunto Musso -, ma non possiamo pensare che la tecnologia risolva da sola il problema degli infortuni. Deve essere integrata nei processi aziendali, accompagnata da controlli e utilizzata per supportare le persone, non per sostituirle”.

Un passaggio centrale ha riguardato il rapporto tra innovazione e capitale umano. La carenza di competenze rappresenta infatti uno degli ostacoli principali all’adozione efficace dell’IA. Secondo Musso, la sfida per le imprese non consiste soltanto nell’introdurre nuovi strumenti, ma soprattutto nel preparare lavoratori e manager a utilizzarli in modo consapevole, sviluppando percorsi di aggiornamento, riqualificazione e formazione continua.

“L’intelligenza artificiale potrà trasformare molte attività, modificare alcune mansioni ed eliminare determinati posti di lavoro, ma allo stesso tempo ne creerà di nuovi – ancora l’AD di Irem -. Dobbiamo farci trovare pronti per occupare quelle nuove professionalità. Il problema non è soltanto tecnologico: sono le persone a dover acquisire le competenze necessarie per governare l’innovazione, con un approccio che mantenga l’essere umano al centro”.

In questa direzione si colloca l’esperienza di IREM Academy, il progetto permanente di formazione attraverso il quale l’azienda ha organizzato circa 30 corsi negli ultimi cinque anni, favorendo l’inserimento e l’assunzione di circa 80 giovani talenti. I percorsi riguardano sia le figure operative specializzate sia le professionalità di staff e rappresentano uno strumento per ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, favorire il ricambio generazionale e garantire continuità alle competenze aziendali.

Musso ha richiamato anche il proprio impegno nella Fondazione Siciliae Studium Generale UniCt 1434, promossa dall’Università degli Studi di Catania, di cui fa parte del Consiglio di Amministrazione. L’iniziativa punta a rafforzare il collegamento tra università e imprese e a valorizzare il capitale umano come leva di sviluppo e attrazione dei talenti.

“Il talento entra in azienda, ma se non trova processi, strumenti e leadership adeguati rischia di non rimanere – sempre Musso -. Oggi le imprese devono essere capaci non soltanto di trovare lavoratori, ma di diventare organizzazioni nelle quali le persone scelgono di crescere e costruire il proprio futuro. Formazione, qualità dell’ambiente di lavoro e possibilità di evoluzione professionale sono parte integrante della competitività”.

IREM conferma quindi la propria attenzione sui temi che stanno ridefinendo il futuro dell’industria: innovazione tecnologica, sicurezza, responsabilità etica e valorizzazione delle competenze. Una trasformazione nella quale, come ha ribadito Musso, l’elemento umano rimane il fattore decisivo. Oltre l’algoritmo, infatti, sono la responsabilità, l’etica e le persone a determinare la qualità dello sviluppo industriale.