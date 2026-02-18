Ultime news

1 minuto di lettura
Istituto autonomo case popolari

Iacp di Siracusa, Alessia Scorpo si insedia nel ruolo di commissario straordinario

La nomina è avvenuta con decreto del Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani

Alessia Scorpo Iacp di Siracusa

La nomina è avvenuta con decreto del Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani

1 minuto di lettura

Si è insediata ieri la Dott.ssa Alessia Scorpo nel ruolo di Commissario Straordinario dell’IACP di Siracusa. La nomina è avvenuta con decreto del Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. Nella sede dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa il Commissario Straordinario Alessia Scorpo ha ricevuto le consegne dall’ex Commissario, Dott. Salvatore Di Salvo, e dal Direttore Generale, Dott. Marco Cannarella, con i quali ha tenuto un primo confronto sulle priorità gestionali e organizzative.

La dottoressa Scorpo, che assume la legale rappresentanza e tutti i poteri di indirizzo politico-amministrativo dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa, ha voluto, innanzitutto, rivolgere un messaggio di saluto a tutto il personale: “Il mio impegno primario sarà volto ad assicurare la piena continuità operativa e gestionale dell’IACP, a tutela degli inquilini e del buon andamento dell’Istituto Autonomo Case Popolari” ha assicurato la dott.ssa Alessia Scorpo nell’augurare a tutti buon lavoro.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi