Iacp di Siracusa, Alessia Scorpo si insedia nel ruolo di commissario straordinario

Si è insediata ieri la Dott.ssa Alessia Scorpo nel ruolo di Commissario Straordinario dell’IACP di Siracusa. La nomina è avvenuta con decreto del Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. Nella sede dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa il Commissario Straordinario Alessia Scorpo ha ricevuto le consegne dall’ex Commissario, Dott. Salvatore Di Salvo, e dal Direttore Generale, Dott. Marco Cannarella, con i quali ha tenuto un primo confronto sulle priorità gestionali e organizzative.

La dottoressa Scorpo, che assume la legale rappresentanza e tutti i poteri di indirizzo politico-amministrativo dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa, ha voluto, innanzitutto, rivolgere un messaggio di saluto a tutto il personale: “Il mio impegno primario sarà volto ad assicurare la piena continuità operativa e gestionale dell’IACP, a tutela degli inquilini e del buon andamento dell’Istituto Autonomo Case Popolari” ha assicurato la dott.ssa Alessia Scorpo nell’augurare a tutti buon lavoro.