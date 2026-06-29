Iacp inaugura 6 aree ludico-sportive in provincia di Siracusa, la presidente Scorpo: “Valore inclusivo nell’interesse delle comunità”

L’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa inaugurerà, nei prossimi giorni, 6 nuove aree ludico-sportive inclusive all’interno dei complessi di edilizia popolare nei comuni di Avola, Noto, Sortino, Augusta, Melilli e Solarino. Gli eventi si svolgeranno in due giornate: martedì ad Avola (9.30), Noto (10.30) e Sortino (11.30), e lunedì 6 luglio ad Augusta (9.30), Melilli (10.30) e Solarino (11.30).

Si tratta di spazi aperti, accessibili e inclusivi, pensati per favorire l’attività sportiva, il benessere psicofisico e la socialità, offrendo a bambini, giovani, famiglie e anziani nuovi luoghi di incontro e aggregazione.

“Questa iniziativa rappresenta un importante investimento sulla qualità della vita delle comunità e sulla valorizzazione degli spazi comuni – aggiunge Alessia Scorpo, presidente di IACP Siracusa -. La presenza di aree ludico-sportive ha un valore inclusivo non indifferente, oltre che un’importanza trasversale all’interno del tessuto sociale delle città”.

Le esigenze abitative e la riqualificazione del patrimonio restano una priorità assoluta per lo IACP di Siracusa, e su questi temi si sta lavorando per programmare interventi significativi sul territorio. Il progetto di aree ludico-sportive – pensato dall’Assessorato Regionale al Turismo e allo Sport nel 2024 con i fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Sport – nasce da una specifica misura dedicata alla promozione dello sport e dell’inclusione sociale che consente, oggi, di restituire ai cittadini sei luoghi di comunità destinati a diventare punti di riferimento per i quartieri.

“Crediamo che una comunità cresca non soltanto attraverso le case, ma anche attraverso gli spazi in cui le persone si incontrano, praticano sport, costruiscono relazioni e sviluppano un senso di appartenenza. È questo – conclude Scorpo – il significato più autentico dell’iniziativa”.