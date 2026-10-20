Iacp Siracusa, Auteri: “Anche il Collegio dei sindaci solleva dubbi sulla nomina del Dg”

Politica · Il caso

“Le perplessità che avevo sollevato sulla procedura per la nomina del direttore generale dello Iacp di Siracusa trovano oggi nuovi elementi di riflessione nei rilievi avanzati dal Collegio dei sindaci. È necessario che venga fatta piena chiarezza, nell’interesse dell’ente e della trasparenza amministrativa”. A dichiararlo è il deputato regionale Carlo Auteri, che torna sulla vicenda relativa alla selezione del nuovo direttore generale dell’Istituto autonomo case popolari di Siracusa, alla luce di quanto riportato dal quotidiano La Sicilia.

Secondo la ricostruzione pubblicata dal giornale, il Collegio dei sindaci avrebbe trasmesso una nota all’assessorato regionale alle Infrastrutture, segnalando forti dubbi sulla legittimità delle sedute del Consiglio di amministrazione del 9 e 13 ottobre e chiedendo la sospensione della relativa delibera. “Quando ho sollevato il caso, ho chiesto tempi adeguati, trasparenza e reali possibilità di partecipazione alla procedura di selezione – ricorda Auteri –. Ho trasmesso gli atti alla Regione, che ha avviato le verifiche e disposto la riapertura dei termini. Adesso apprendiamo dalla stampa che anche l’organo di controllo dell’ente ha espresso rilievi sulla regolarità del percorso seguito”.

Per il parlamentare regionale, le nuove circostanze rendono necessario un approfondimento da parte degli organismi competenti, senza anticipare valutazioni definitive sulla legittimità degli atti adottati. “Non si tratta di alimentare polemiche, ma di garantire che una nomina così importante avvenga nel pieno rispetto delle regole, assicurando trasparenza e pari opportunità di partecipazione. Spetta agli organi competenti accertare la regolarità della procedura e chiarire ogni aspetto ancora controverso – conclude Auteri -. Continuerò a seguire ogni passaggio della vicenda e a chiedere risposte puntuali. Lo Iacp di Siracusa ha bisogno di procedure chiare e di scelte amministrative che non lascino spazio a dubbi”.