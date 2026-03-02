Iacp Siracusa: bando per la selezione di 4 operatori volontari in Servizio Civile

É aperto il bando per la selezione degli operatori volontari in Servizio Civile. L’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa ricerca 4 operatori volontari da impegnare nel progetto “Sportello città” del programma Hub città. C’è tempo fino all’8 aprile alle 14 per partecipare al bando per il Servizio Civile Universale, attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL).

Si cercano aspiranti operatori volontari servizio civile universale, età 18/28 anni, i quali per partecipare alla selezione devono presentare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone cliccando qui e dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato/aspirante volontario SCU sia riconosciuto dal sistema attraverso:

1 – I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi tramite Carta di Identità Elettronica (CIE). La CIE è il documento d’identità dei cittadini italiani che permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali CIE di livello di sicurezza 2. È consentito, altresì, l’accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è lo strumento di accesso semplice, veloce e sicuro ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

2 – Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. Gli aspiranti operatori volontari Scu saranno sottoposti a selezione, le cui modalità e date saranno rese pubbliche cliccando qui almeno 10 giorni prima del giorno fissato.

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento Politiche Giovanili e Scu un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile in 519,47 euro, per lo svolgimento del servizio civile universale della durata di 12 mesi per 25 ore settimanali distribuiti su 5 giorni.

Ciascun giovane, a pena di esclusione dalla procedura, può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto/sede tra quelli indicati negli allegati del bando.