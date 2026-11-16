Iacp Siracusa: la presidente Scorpo convocata in IV Commissione all’Ars

Politica · richiesta di auteri

La vicenda dell’Istituto autonomo case popolari di Siracusa approda alla IV Commissione legislativa permanente dell’Assemblea regionale siciliana, “Ambiente, territorio e mobilità”. Su richiesta del deputato regionale di Lega – Italia federale, Carlo Auteri, la presidente dell’Iacp Alessia Scorpo è stata convocata per un’audizione in programma martedì 17 novembre, in mattinata.

“È un passaggio istituzionale che ho sollecitato per approfondire le questioni emerse negli ultimi mesi e ottenere chiarimenti sulla gestione dell’ente, a partire dalla procedura per il conferimento dell’incarico di direttore generale – spiega Auteri -. Fin dal mese di luglio ho sollevato dubbi su un avviso che prevedeva tempi estremamente ristretti per la presentazione delle candidature, chiedendo che fossero verificate la conformità degli atti al regolamento interno e le garanzie di trasparenza e partecipazione”.

A seguito delle sue segnalazioni, il Dipartimento regionale delle Infrastrutture ha avviato un’istruttoria e successivamente è stata disposta la riapertura dei termini. Un intervento concreto che, tuttavia, non ha esaurito gli interrogativi del parlamentare Ars sulla procedura e sulle modalità con cui sono state assunte alcune decisioni. Alle questioni iniziali si sono aggiunte le osservazioni del componente del Consiglio di amministrazione Andrea Sangregorio, riguardanti anche il funzionamento dell’organo collegiale e la verbalizzazione delle sedute, e i rilievi formulati dal Collegio dei sindaci.

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“Proprio per consentire agli organismi competenti di valutare ogni aspetto della vicenda, il 29 ottobre ho depositato un esposto alla Procura della Repubblica di Siracusa, mettendo a disposizione la documentazione raccolta – ricorda Auteri -. Adesso ritengo importante che il confronto si svolga nella sede parlamentare competente. L’audizione di martedì dovrà essere un’occasione per ricostruire con precisione i passaggi amministrativi, conoscere lo stato delle verifiche e ottenere risposte puntuali sulle questioni che ho sollevato. La questione riguarda il corretto funzionamento di un ente pubblico che gestisce un patrimonio abitativo importante e che deve garantire servizi e risposte alle famiglie del territorio siracusano. Continuerò a esercitare fino in fondo il mio ruolo di controllo e di indirizzo politico, nel rispetto delle competenze di ciascuna istituzione. La trasparenza non può essere soltanto un principio richiamato nei comunicati: deve trovare riscontro negli atti e nelle procedure”.