Iacp Siracusa, Scorpo a Roma: “Rigenerazione urbana e risposte concrete ai cittadini al centro del confronto”

Ieri mattina il Commissario Straordinario dell’I.A.C.P., Alessia Scorpo, ha preso parte a Roma a un confronto promosso da Federcasa, alla presenza del presidente Marco Buttieri, sui temi della rigenerazione urbana e del futuro dell’edilizia residenziale pubblica.

A seguire, alla Camera dei Deputati, si è svolto un incontro in Commissione Finanze, presieduta da Marco Osnato, dedicato alle principali criticità del settore, con particolare attenzione al tema delle risorse e della programmazione degli interventi.

“Un percorso di confronto che entra ora nel vivo dell’operatività, con l’obiettivo di rafforzare il sistema dell’abitare pubblico e dare risposte concrete ai cittadini. – ha detto Scorpo – Sempre al centro dell’impegno restano le esigenze reali delle persone, che devono guidare ogni scelta e ogni intervento.”