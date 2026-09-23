Iacp Siracusa, Scorpo: “È propaganda”. Auteri: “Parlano gli atti”

Politica · Botta e risposta

È scontro tra la presidente dello Iacp di Siracusa, Alessia Scorpo, e il deputato regionale Carlo Auteri sulla procedura avviata per la nomina del nuovo direttore generale dell’Istituto. Al centro del confronto c’è il provvedimento della Regione che ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, mantenendo valide quelle già pervenute e sospendendo le attività di valutazione fino alla nuova scadenza.

Scorpo contesta la lettura data da Auteri, che aveva rivendicato come un risultato della propria iniziativa l’intervento regionale. “Nulla di tutto questo è avvenuto”, sostiene la presidente, sottolineando che la Regione non ha annullato l’avviso, non ha imposto un nuovo bando e non ha commissariato lo Iacp. La procedura, secondo Scorpo, prosegue quindi attraverso lo stesso avviso, con termini più ampi e con le 17 candidature già presentate che restano valide.

La presidente ricorda che l’avviso prevedeva inizialmente cinque giorni per la presentazione delle candidature e che, entro quel termine, erano comunque arrivate 17 domande. La Regione ha successivamente ritenuto opportuno ampliare i tempi per consentire una partecipazione più ampia. “Allungare un termine non significa cancellare gli atti o riconoscere la nullità”, è la posizione di Scorpo, che contesta anche la tesi dell’incompetenza del Consiglio di amministrazione.

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Secondo la presidente, infatti, gli stessi atti regionali prevedono che sia il Cda a deliberare la riapertura dei termini e che l’eventuale designazione del direttore generale venga effettuata dal Consiglio sulla proposta del presidente, dopo l’istruttoria degli uffici. Scorpo sottolinea inoltre che la Regione non ha ritenuto sussistenti i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, confermando quindi l’operatività degli organi dell’Istituto.

Auteri replica respingendo l’accusa di propaganda. “Non ho mai detto che la Regione abbia annullato l’avviso o commissariato lo Iacp”, afferma il deputato regionale, che rivendica di avere sollevato una questione legata soprattutto ai tempi ristretti della procedura e di avere chiesto alla Regione di effettuare le necessarie verifiche.

“Il risultato è semplice: i termini devono essere riaperti e le valutazioni restano sospese fino alla nuova scadenza. Questo è scritto negli atti”, sostiene Auteri. Per il parlamentare, il fatto che la Regione abbia deciso di riaprire i termini dimostrerebbe comunque la necessità di intervenire sulla procedura. “Se la procedura non avesse avuto nulla da correggere, la Regione non avrebbe disposto la riapertura dei termini”, afferma, aggiungendo che il mantenimento delle 17 candidature non cambia il fatto che adesso altri aspiranti potranno partecipare con tempi più ampi.

Il confronto si sposta poi anche sulla precedente gestione dello Iacp e sugli approfondimenti avviati dall’attuale Consiglio di amministrazione. Scorpo riferisce di verifiche sulle procedure concorsuali e sulle assunzioni effettuate in passato, dopo un accesso agli atti e la segnalazione di possibili anomalie nell’attribuzione dei punteggi. Il Consiglio ha disposto gli approfondimenti e richiesto un parere pro veritate sulla regolarità degli atti.

Su questo punto Auteri prende le distanze da qualsiasi ipotesi di timore personale e invita a fare piena chiarezza. “Non temo assolutamente nulla. Se esistono anomalie, vengano accertate fino in fondo e, se necessario, trasmesse agli organi competenti. La legalità vale per tutti, ieri come oggi”, dice.

La presidente dello Iacp aveva collegato politicamente queste verifiche alle critiche rivolte da Auteri all’attuale Consiglio, chiedendosi perché il deputato concentri la propria attenzione sull’attuale gestione proprio mentre l’Ente sta approfondendo alcune vicende della precedente amministrazione.

Auteri respinge però quello che definisce un tentativo di spostare il tema. “Non entrerò nel gioco delle insinuazioni personali”, afferma, invitando Scorpo, qualora disponga di elementi su eventuali irregolarità pregresse, a procedere con gli accertamenti e ad adottare gli atti conseguenti.

Resta quindi una diversa interpretazione degli stessi passaggi amministrativi. Per Scorpo, la Regione ha semplicemente ampliato i termini di una procedura che resta in piedi, senza annullamenti, nuovo bando o commissariamento. Per Auteri, invece, la riapertura dei termini e la sospensione delle valutazioni rappresentano l’effetto concreto della verifica sollecitata sulla procedura.

Sul piano amministrativo, la selezione non è dunque conclusa: i termini sono stati riaperti, le candidature già presentate restano valide e la valutazione riprenderà dopo la nuova scadenza. Sul piano politico, invece, il confronto tra la presidente dello Iacp e il deputato regionale resta aperto, con due letture contrapposte dell’intervento della Regione e delle sue conseguenze.