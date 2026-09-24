Ias, Auteri: “Qual è il piano della Regione? Bisogna darne contezza”

Politica · Le preoccupazioni

“Le dichiarazioni dei sindacati pongono una questione che merita un chiarimento immediato. Si parla di una strategia della Regione che prevederebbe, una volta conclusa la fase giudiziaria e adempiute le prescrizioni ambientali, un intervento di carattere societario su IAS. Da componente della Commissione Ambiente dell’Ars, di questo percorso non ho contezza”. Lo dichiara il deputato regionale Carlo Auteri, intervenendo sulle preoccupazioni sollevate dai rappresentanti dei lavoratori sul futuro di Ias.

“È necessario capire innanzitutto se questa strategia esista realmente e, in caso affermativo, in cosa consista. Cosa significa intervento societario? Quale futuro si immagina per Ias? Quali risorse e quali soggetti sarebbero coinvolti – dice -? Parliamo di una società strategica per il sistema industriale e ambientale siracusano e del futuro di decine di lavoratori. Io condivido le perplessità dei sindacati, non riesco a oggi di rassicurare i dipendenti di Ias. Se la Regione sta costruendo un percorso per salvaguardare Ias è importante conoscerlo, ma non è comprensibile che un tema di questa portata rimanga confinato a interlocuzioni ristrette”.





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Auteri condivide quindi la richiesta di trasparenza avanzata dai sindacati e chiederà formalmente alla Regione di conoscere l’esistenza, i contenuti e lo stato di avanzamento dell’eventuale piano: “Prima ancora di discuterne il merito, dobbiamo sapere con chiarezza quale sia il progetto per il futuro di Ias”.