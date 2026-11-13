Ias di Priolo, cambia lo scenario industriale: il Riesame chiude il caso

Cronaca · Tribunale

Si chiude senza una nuova pronuncia di merito il passaggio davanti al Tribunale del Riesame sulla vicenda del decreto Bilanciamento relativo al depuratore Ias di Priolo. I giudici hanno dichiarato inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, gli appelli presentati dai grandi utenti industriali contro il provvedimento che aveva negato la prosecuzione dell’attività del depuratore secondo le misure previste dal decreto governativo.

Una decisione che arriva al termine di un lungo percorso giudiziario, avviato con il sequestro dell’impianto nel 2022 nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Siracusa per disastro ambientale, e successivamente segnato dagli interventi normativi del Governo per contemperare la tutela dell’ambiente e della salute con la continuità produttiva del polo petrolchimico siracusano.

Il cosiddetto decreto Bilanciamento, adottato nel settembre 2023, aveva previsto una serie di misure per consentire la prosecuzione delle attività dell’impianto, introducendo un percorso di adeguamento alle prescrizioni ambientali. Un provvedimento al centro di un articolato confronto giudiziario, arrivato anche davanti alla Corte costituzionale.

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Nel luglio 2024 il Gip di Siracusa aveva negato l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività del depuratore secondo le modalità previste dal decreto. La decisione era stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio, dai ministeri interessati e dalle aziende del polo industriale. Il procedimento era poi approdato in Cassazione, che aveva disposto un nuovo esame della vicenda.

L’ultima fase si era aperta davanti al Tribunale del Riesame di Roma: nell’udienza del 23 settembre scorso i giudici avevano accolto la richiesta di rinvio avanzata da Isab, fissando una nuova trattazione al 22 ottobre. Alla base della richiesta c’erano gli sviluppi del procedimento amministrativo per consentire a Isab Nord di trattare autonomamente i propri reflui industriali, attraverso una modifica dell’Autorizzazione integrata ambientale.

Una prospettiva che avrebbe potuto incidere direttamente sull’interesse della società a proseguire il contenzioso relativo ai conferimenti nel depuratore consortile.

Adesso arriva la dichiarazione di inammissibilità degli appelli per il venir meno dell’interesse ad agire. Il Riesame, dunque, non ha affrontato nuovamente il merito della legittimità del decreto Bilanciamento, ma ha preso atto del mutamento del quadro sul quale si fondavano le impugnazioni.

La distinzione è rilevante: la decisione non equivale a una pronuncia definitiva sulla correttezza delle misure ambientali previste dal Governo, né chiude automaticamente le altre questioni giudiziarie legate all’inchiesta sul depuratore.

Nel frattempo, infatti, lo scenario industriale è cambiato. Le grandi aziende del polo petrolchimico hanno avviato percorsi per rendere autonomo il trattamento dei propri reflui, con il progressivo superamento del sistema di conferimento all’impianto consortile.

Resta aperta, invece, la questione del futuro di Ias. Il progressivo distacco degli utenti industriali impone di ridefinire il ruolo dell’impianto, anche alla luce delle ipotesi di utilizzo per il trattamento dei reflui civili. Tra le soluzioni discusse negli ultimi mesi figura il possibile convogliamento verso Priolo delle acque reflue provenienti da Siracusa, Floridia e Solarino. Un’ipotesi sulla quale è stato predisposto uno studio di fattibilità, ma che richiede ancora il completamento del percorso amministrativo e l’individuazione delle risorse necessarie.