Ias di Priolo, settembre decisivo: periti al vaglio il 15, appello sul depuratore il 29

Due udienze, fissate per il 15 e il 29 settembre, per riprendere l’inchiesta giudiziaria dov’era stata lasciata, sulla continuità produttiva del polo petrolchimico siracusano. Sul tavolo c’è il futuro del depuratore consortile Ias, l’impianto che da anni fa da cerniera tra il polo petrolchimico e l’ambiente circostante, ma che è anche al centro di una delle inchieste ambientali più pesanti d’Italia.

Tutto parte dal maggio 2022, quando il Gip di Siracusa sequestra l’impianto e le quote societarie di Ias, contestando il reato di disastro ambientale ai vertici della società e ai rappresentanti dei grandi utenti industriali (Isab, Versalis, Sonatrach, Sasol). Il depuratore resta formalmente sotto sequestro, ma sul suo destino si gioca una partita a più mani: magistratura, Governo, aziende e politica locale.

Per evitare che il blocco del depuratore mandasse in crisi l’intero polo industriale, nel 2023 il Governo introduce una norma speciale: l’art. 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Tradotto: se un impianto viene dichiarato “di interesse strategico nazionale”, il Governo può adottare “misure di bilanciamento” che permettono di tenerlo in attività, nonostante il sequestro, conciliando — almeno sulla carta — produzione, occupazione e tutela dell’ambiente.

Il Governo approvò il decreto cosiddetto Bilanciamento, ma il Gip Salvatore Palmeri dice no: misure troppo deboli, non garantiscono davvero l’ambiente e la salute, oltre al fatto che nei decreti interministeriali mancasse una scadenza temporale (due anni al massimo). A quel punto scatta l’appello. E qui la norma speciale aveva creato un dubbio: se il giudice locale nega la prosecuzione, il ricorso non va più al tribunale competente per territorio, ma direttamente al Tribunale di Roma.

Il colpo di scena arriva con la sentenza 38 del 2025 della Corte Costituzionale: la norma che sposta la competenza a Roma è incostituzionale.

Secondo i giudici, non si possono piegare i principi costituzionali sull’altare dell’emergenza industriale: il giudice naturale deve restare quello precostituito per legge; la regola era irragionevole e incoerente, perché a seconda dell’esito della decisione di primo grado si finiva con tribunali diversi e potenzialmente in conflitto. Risultato: l’appello non si discute più a Roma, ma torna a Siracusa, seguendo le regole ordinarie.

Ora il calendario segna due date fondamentali: il 15 settembre: davanti al Gip Palmeri proseguirà l’esame dei periti nominati nell’incidente probatorio. Toccherà ai Pubblici Ministeri fare le domande, poi spetterà alla discussione delle parti.Il 29 settembre si discuterà l’appello contro il “no” del Gip alla prosecuzione dell’attività secondo le misure governative. Dopo la sentenza della Consulta, sarà il Tribunale di Siracusa, e non quello di Roma, a decidere.

Adesso tocca ai tribunali di Siracusa decidere se il depuratore può ripartire o no. E a quali condizioni.