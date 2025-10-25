Ias. Il Pd: “serve chiarezza sul futuro dell’impianto e responsabilità istituzionale”. Europa Verde: “subito l’insediamento di tavoli tecnici”

Dal Consiglio comunale aperto sul tema del convogliamento delle acque reflue dei comuni di Siracusa, Floridia e Solarino all’Impianto Biologico Consortile di Priolo Gargallo, gestito da IAS (Industria Acqua Siracusana), è emersa tutta la complessità della vicenda legata alla depurazione delle acque nella provincia di Siracusa e dei suoi risvolti sulla qualità delle acque depurate, di falda e marine, sul futuro del polo industriale e sull’occupazione lavorativa dei siracusani. Le questioni sono molteplici e sono venute fuori, quasi tutte, durante il Consiglio comunale. In aula erano presenti il deputato regionale e sindaco di Solarino Tiziano Spada, il sindaco di Floridia Marco Carianni, l’onorevole Filippo Scerra e, in videocollegamento, il senatore Antonio Nicita.

Il gruppo consiliare de l Partito Democratico ha espresso una posizione chiara e netta sul futuro dell’impianto e sulla gestione dei reflui nel nostro territorio.

Davanti a una sala gremita di lavoratori, sindacati, associazioni di categoria, presenti anche Confindustria con il suo presidente Gian Piero Reale e l’amministratore di Ias Antonio Mariolo, è stato ribadito che liberare il Porto Grande di Siracusa dai reflui è un obiettivo condivisibile, ma per raggiungerlo servono scelte chiare e concrete. L’Ias rappresenta ancora oggi un nodo strategico per tutto il sistema industriale e ambientale della provincia di Siracusa: “non si può pensare di liquidarlo senza avere un piano preciso, né di affrontare il problema frammentando competenze e responsabilità – sottolineano i consiglieri Massimo Milazzo, Angelo Greco e Sara Zappulla – è stato altresì dichiarato impianto di rilevanza strategica nazionale da parte del governo nazionale. Non vogliamo che questa rimanga una petizione di principio, vuota di contenuti concreti. Le prime domande a cui bisogna rispondere è chi pagherà i costi di gestione e di adeguamento dell’impianto, chi interverrà per la manutenzione e per l’adeguamento delle condotte e chi sarà chiamato a guidare il nuovo IAS. Senza chiarezza su questi punti, qualsiasi ipotesi di soluzione rischia di restare solo sulla carta. Servono risposte certe e non bastano le dichiarazioni di Aretusacque che annuncia di volersi occupare del problema, ma alle parole non fa seguire atti formali e fatti concreti. Preoccupa piuttosto che il bando di gestione del sistema idrico integrato abbia escluso l’impianto biologico consortile di IAS, rendendo oggi tutto più difficile. La questione Ias richiede responsabilità istituzionale, pianificazione e trasparenza — non annunci estemporanei. Non si può prescindere dal ruolo della Regione Siciliana, che deve assumersi la responsabilità politica e finanziaria del processo, così come non si può escludere un presidio pubblico sui controlli e sulla gestione dell’intero sistema di depurazione. Pensare che ogni comune possa costruire un proprio depuratore significa negare la logica di sistema, sperperare denaro pubblico e rinunciare a una visione d’insieme, capace di coniugare ambiente, industria , lavoro e comunità locali. Siracusa può certamente conferire i suoi reflui all’IAS, ma non può abbandonare completamente Canalicchio, dimenticando quei lavoratori. Il ragionamento richiede inoltre una rivalutazione della scelta di Augusta, che dovrebbe ragionare in un’ottica integrata con l’Ias”.

“La salvaguardia dei posti di lavoro deve essere una priorità condivisa così come la gestione della risorsa acqua: tale è pure quella depurata da reimpiegare per scopi agricoli e industriali. È impensabile parlare di realizzare nuovi impianti di depurazione comunali e nuove condotte di sversamento a mare quando già esiste Ias. Non si può parlare di riconversione, depurazione e riutilizzo dei reflui se prima non si decide chi gestirà l’impianto e con quali risorse – continuano -. I costi non possono gravare solo sui cittadini, così come le conseguenze delle scelte e degli errori non devono ricadere sui lavoratori. Consegniamo all’Assemblea dei Sindaci e alla deputazione la responsabilità politica di questo percorso, che richiede immediatezza e chiarezza. Avremmo voluto consegnarla al Sindaco del Comune capoluogo ma, come in tutte le occasioni che richiedono serietà e responsabilità, lui è sempre da un’altra parte. In una vicenda in cui Siracusa dovrà avere un peso e una responsabilità, ancora una volta il sindaco è assente”.

“È sicuramente emerso dagli interventi un forte ritardo da chi è chiamato, per il ruolo politico che riveste, a prendere le decisioni che queste vicende richiedono – dicono Salvo La Delfa e Giovanna Megna, coportavoce provinciali di Europa Verde Siracusa – noi riteniamo impellente l’eliminazione dello scarico delle acque depurate del depuratore di Canalicchio nel porto grande di Siracusa perché, anche quando i parametri ambientali sono a norma, le acque depurate danno vita a processi di eutrofizzazione, a causa della presenza di nutrienti (fosforo e azoto), causati principalmente dal bassissimo ricambio idrico del bacino. Il collettamento delle acque reflue dei comuni di Siracusa, Floridia e Solarino nell’Impianto Biologico di Priolo, sebbene realizzabile con costi non eccessivi, richiederebbe tempi lunghi, la dismissione del depuratore di Canalicchio (non è pensabile per motivi tecnici una doppia depurazione), esigerebbe una interlocuzione della società IAS con la società Aretusacque, e quindi con i partner privati Acea acque/Cogen, e potrebbe avere un riflesso non irrilevante sulle tasche dei cittadini dei comuni interessati, chiamati a dover sopperire ai costi incrementati nella gestione delle acque reflue. Europa Verde Siracusa – AVS ritiene, inoltre, necessario un intervento che eviti la depurazione delle acque in house da parte di ciascuna azienda del petrolchimico, rendendo in questo modo inutile la presenza dell’Impianto Biologico di Priolo (costruito proprio a servizio di queste stesse aziende) e complicando la gestione dei controlli previsti dalla normativa attuale. Tutto ciò mentre ad Augusta è in corso di costruzione un depuratore per le acque reflue, del costo di 69 milioni di euro, con sversamento delle acque depurate nello stesso porto di Augusta, mentre le acque reflue potrebbero essere convogliate facilmente, attraverso un collettore, presso l’impianto consortile dell’IAS, e sopperire in parte, alla riduzione del 65% delle acque da trattare che si osserverà con il distacco dei grandi utenti dall’impianto priolese. Tutto ciò mentre un centinaio di lavoratori dell’IAS e dell’indotto si trovano ad affrontare un futuro occupazionale incerto e preoccupante. È evidente che la maggioranza politica locale, regionale e nazionale annacqua e non riesce e non è riuscita ad affrontare e ad approfondire le questioni sollevate durante il consiglio comunale né tantomeno a trovare, di concerto con le forze sindacali, imprenditoriali e le associazioni ambientaliste presenti, soluzioni condivise e durature. È necessario procedere subito all’insediamento di tavoli tecnici che possano fare ordine alla complessa situazione presente, avviare una discussione più approfondita con tutti gli attori e gli stakeholder presenti, utilizzare un nuovo paradigma che sia in grado di produrre soluzioni condivise e rispettose per l’ambiente e il lavoro, con l’obiettivo di un futuro sostenibile in termini economici, ambientali e sociali”.