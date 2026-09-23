Ias, il Riesame rinvia al 22 ottobre: attesa per il distacco di Isab Nord dal depuratore

Attualità · Aia in modifica

Il Tribunale del Riesame rinvia al 22 ottobre la decisione sulla vicenda IAS. A chiedere di attendere è stata Isab, alla luce di una novità che potrebbe cambiare sostanzialmente il quadro sul quale i giudici sono chiamati a pronunciarsi: il percorso amministrativo per rendere Isab Nord autonoma dal depuratore consortile è ormai arrivato alle battute finali.

Proprio ieri si è infatti svolta al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica la Conferenza dei servizi relativa all’autorizzazione necessaria per consentire a Isab Nord di trattare autonomamente i propri reflui industriali. Secondo quanto rappresentato oggi davanti al Riesame, la Conferenza si è conclusa con il via libera di tutti i soggetti intervenuti.

Resta adesso un ultimo passaggio: il Ministero dovrà recepire l’esito del procedimento attraverso la modifica dell’Autorizzazione integrata ambientale. Una volta perfezionata la nuova AIA, Isab Nord potrà procedere con il trattamento autonomo e quindi con il distacco da IAS.

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È proprio questa evoluzione ad aver spinto i legali di Isab, Giovanni Grasso e Massimo Milazzo, a chiedere al Tribunale di rinviare la trattazione. La ragione è sostanziale: se nelle prossime settimane il nuovo assetto autorizzativo diventerà efficace e Isab Nord non avrà più necessità di conferire i propri reflui al depuratore consortile, potrebbe venire meno, almeno per la posizione della società, la materia sulla quale oggi il Riesame è chiamato a pronunciarsi.

La Procura si è opposta al rinvio, chiedendo che il procedimento proseguisse. L’Avvocatura dello Stato e le altre parti presenti, tra cui Sasol, Sonatrach e Versalis, si sono invece rimesse alla decisione del Tribunale.

I giudici si sono quindi ritirati in camera di consiglio e, al termine, hanno accolto la richiesta di Isab, fissando la nuova udienza al 22 ottobre. Il rinvio assume particolare rilievo perché il procedimento davanti al Riesame nasce dall’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione sulla precedente ordinanza relativa al cosiddetto decreto di “bilanciamento”, adottato per consentire la prosecuzione dei conferimenti industriali a IAS nel quadro delle prescrizioni ambientali. Questa volta, però, il Riesame potrebbe trovarsi davanti a uno scenario diverso. Nelle quattro settimane che separano dall’udienza del 22 ottobre, infatti, il Ministero potrebbe completare l’iter per la modifica dell’AIA di Isab Nord.