Ias: la Cassazione annulla con rinvio. Il caso torna al Riesame a Siracusa

Nuovo passaggio giudiziario nella complessa vicenda del depuratore IAS di Priolo. La Corte di Cassazione mercoledì ha annullato con rinvio la decisione con cui, a metà dicembre 2025, il Tribunale del Riesame di Siracusa aveva ritenuto legittimo il cosiddetto decreto di bilanciamento, consentendo la prosecuzione dell’attività dell’impianto pur nel quadro del sequestro. A questo punto, la questione torna nuovamente davanti ai giudici del Riesame, che dovranno riesaminare il caso alla luce delle indicazioni della Suprema Corte.

La decisione della Cassazione si inserisce in una vicenda che da mesi rappresenta uno dei fronti più delicati del rapporto tra tutela ambientale, continuità produttiva e tenuta occupazionale nel polo petrolchimico siracusano. Il precedente snodo risaliva al dicembre scorso, quando il Riesame aveva annullato l’ordinanza emessa dal gip il 31 luglio 2024, riabilitando il decreto governativo di bilanciamento e autorizzando così la prosecuzione dell’attività del depuratore.

Contro quella decisione la Procura di Siracusa aveva presentato ricorso in Cassazione e l’annullamento con rinvio riapre adesso la partita cautelare, restituendo centralità al Tribunale del Riesame, che dovrà tornare a pronunciarsi sul nodo che ha segnato l’intera vicenda: la legittimità del decreto di bilanciamento adottato dal Governo per contemperare le esigenze di produzione e occupazione con quelle ambientali. Quel decreto, secondo il Riesame, era legittimo; ora la Cassazione rimette tutto in discussione, almeno sotto il profilo della valutazione giuridica compiuta dai giudici siracusani.

Resta da capire quali saranno gli effetti immediati del provvedimento e soprattutto quali indicazioni precise la Cassazione abbia dato nel rinvio. Sarà infatti il contenuto del dispositivo e, successivamente, delle motivazioni (attese entro fine maggio) a chiarire se il nuovo esame dovrà concentrarsi su vizi procedurali, su un’insufficiente motivazione o su un diverso inquadramento dei rapporti tra il provvedimento governativo e i poteri del giudice penale.