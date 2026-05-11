Idrogeno, l’Italia fuori dai fondi UE: cosa significa per la Sicilia

La Commissione Europea ha selezionato nove progetti strategici per la produzione di idrogeno verde, destinando un finanziamento complessivo di 1,09 miliardi di euro. L’obiettivo è accelerare la decarbonizzazione industriale e ridurre le emissioni di CO2 in vista del traguardo europeo: consumare 20 milioni di tonnellate di idrogeno pulito entro il 2030. Tuttavia, tra i Paesi premiati non compare l’Italia, un’assenza che merita un’analisi approfondita.

La mancata inclusione italiana in questo specifico bando potrebbe dipendere da diversi fattori. In primo luogo, Roma ha già ottenuto dalla Commissione UE l’approvazione di un piano nazionale da 6 miliardi di euro dedicato all’idrogeno rinnovabile per industria e trasporti, con incentivi operativi fino al 31 dicembre 2029. Questo massiccio sostegno pubblico, autorizzato a fine marzo 2026, potrebbe aver influenzato la valutazione dei nuovi progetti, considerando che Bruxelles aveva già approvato aiuti di Stato fino a 6,9 miliardi complessivi per sette Stati membri.

Per la Sicilia, territorio strategico nel Mediterraneo con enormi potenzialità nel settore delle energie rinnovabili, l’esclusione dai nove progetti europei rappresenta un’occasione mancata ma non definitiva. L’isola dispone di condizioni climatiche ideali per la produzione di energia solare ed eolica, materie prime essenziali per generare idrogeno verde attraverso elettrolisi. Inoltre, la posizione geografica la rende un potenziale hub energetico tra Europa e Nord Africa.

I requisiti richiesti dalla Commissione per accedere ai fondi privilegiavano probabilmente progetti con caratteristiche di innovazione tecnologica, scalabilità industriale e integrazione nelle catene del valore europee. È possibile che le proposte italiane presentate non abbiano soddisfatto pienamente questi criteri o che siano state considerate meno mature rispetto ad altre iniziative continentali. La concorrenza tra Stati membri per accedere a risorse limitate è sempre serrata.

Nonostante l’esclusione da questo bando, l’Italia e la Sicilia possono contare sul piano nazionale già finanziato. Le imprese siciliane attive nei settori chimico, della raffinazione e dei trasporti pesanti potrebbero beneficiare degli incentivi previsti fino al 2029. Resta fondamentale, però, che la Regione sviluppi una strategia territoriale chiara, capace di attrarre investimenti privati e di coordinarsi efficacemente con le politiche nazionali ed europee.

La partita dell’idrogeno verde è appena iniziata e l’Europa continuerà a stanziare risorse nei prossimi anni. Per la Sicilia, l’importante è non restare ai margini di questa rivoluzione energetica, valorizzando le proprie risorse naturali e costruendo una filiera industriale competitiva. L’assenza dai nove progetti finanziati oggi può trasformarsi in stimolo per presentare domani proposte più solide e ambiziose, capaci di posizionare l’isola al centro della transizione verde mediterranea.