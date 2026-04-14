Idroscalo di Siracusa: “Restituire l’area alla città”, martedì assemblea pubblica

Un momento di confronto pubblico sul futuro dell’ex idroscalo di Siracusa. È in programma il 21 aprile alle 18 all’Urban Center di via N. Bixio un’assemblea dedicata al tema della riqualificazione dell’area e al suo possibile utilizzo civile.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Riqualificazione Urbana di Siracusa insieme all’Associazione Porto di Siracusa Anna Maria Lepik e a Legambiente Sicilia, punta a condividere con la cittadinanza aggiornamenti sul contenzioso in corso e le prospettive future del sito.

Nel corso dell’incontro sono previsti diversi interventi: dall’analisi della battaglia legale con Giovanni Randazzo agli aspetti tecnici e progettuali illustrati da Pucci La Torre, fino alle riflessioni di Gino Montecchi sull’attualità dell’idea progettuale del 2019. Spazio anche alle proposte di riqualificazione con Enrico Caruso e Vincenzo Bongiovanni, agli aspetti istituzionali con Stefania Prestigiacomo e Umberto Di Giovanni e alle tematiche ambientali con Paolo Tuttoilmondo. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Marina De Michele.

Al centro dell’iniziativa, la richiesta di smilitarizzazione dell’area e di restituzione alla pubblica fruizione di uno spazio di circa 39 mila metri quadrati in via Elorina, affacciato sul Porto Grande. Un obiettivo che il Comitato porta avanti dal 2019, sostenuto da associazioni, cittadini e una petizione che ha già raccolto quasi 1.400 firme.

Secondo i promotori, l’area, appartenente al demanio marittimo, dovrebbe tornare nella disponibilità del Comune una volta cessati gli usi militari, ormai ridotti a funzioni logistiche e amministrative.

La situazione, però, si è ulteriormente complicata dopo il recente decreto del 26 marzo 2026 dell’Aeronautica Militare, che prevede l’utilizzo parziale dell’area per attività legate al sorvolo e all’atterraggio di elicotteri militari, introducendo di fatto un “uso duale” tra finalità militari e ipotesi di privatizzazione.

Una prospettiva che, secondo i promotori, rischia di precludere definitivamente la possibilità di una piena fruizione pubblica di uno spazio strategico, anche per la sua vicinanza al centro storico di Ortigia.

Le associazioni ribadiscono il rispetto per le Forze Armate, ma denunciano la mancanza di dialogo con le istituzioni, annunciando la volontà di proseguire nelle azioni, anche giudiziarie, contro i bandi di gara e gli atti che consentono l’utilizzo militare dell’area.

L’assemblea del 21 aprile rappresenta quindi un’occasione per riaprire il confronto e coinvolgere cittadini, istituzioni e realtà del territorio su una questione che riguarda direttamente il futuro della città.