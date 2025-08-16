Ieri il festival dei tamburi, oggi e domani la XXVIII edizione del MedFest e Buccheri

Si è concluso ieri a Buccheri il XIII Festival dei Tamburi Medievali, edizione segnata dal dolore per la scomparsa del giovane Antonio Pappalardo, a cui la manifestazione è stata dedicata. Un mazzo di fiori deposto su un tamburo, un lungo applauso e tanta commozione hanno accompagnato il ricordo.

“In tuo onore caro Antonio – aveva anticipato il sindaco Alessandro Caiazzo – perché il MedFest rispecchia il tuo spirito, il tuo carattere e la tua gioia. Ogni sussulto, ritmo, sorriso o ballo sarà tutto in tuo onore. Che il suono dei tamburi possa giungere fin lassù”.





Tra percussioni, musica, gastronomia e tradizioni popolari, la notte di Ferragosto ha quindi anticipato l’apertura della XXVIII edizione del MedFest, che prenderà vita oggi e domani nelle vie e nelle piazze del borgo. Il programma si apre nel pomeriggio con mercatini artigianali, il villaggio medievale e le antiche tabernae.

Alle 18, il suggestivo corteo storico inaugurerà le due giornate di festa: da quel momento ogni piazza si animerà con spettacoli continui. In piazza Roma schermidori e cavalieri daranno vita a tornei e duelli; in piazza Toselli giullari, trampolieri e danzatori accompagneranno il pubblico fino al momento clou della “Devil’s Parade”, spettacolare sfilata infuocata tra le vie del centro; in piazzale Cosentino danze e giocoleria con il fuoco accenderanno la notte mentre Piazza Fratti sarà il palcoscenico delle grandi esibizioni musicali e dello spettacolo della Compagnia La Giostra.

Al quartiere Castello, figuranti, forgiatori e rievocazioni storiche offriranno ai visitatori un’esperienza immersiva della vita medievale.

La giornata di domenica ripartirà con il corteo storico e si chiuderà con una lunga notte di spettacoli: musica medievale, teatro di strada, racconti ispirati a Dante, danze itineranti e l’attesa esibizione congiunta dei Tamburini di Assisi e dei Tamburi di Buccheri. In piazza Fratti, gran finale con “Caos” della Compagnia Magma e il concerto della band I Pendragon.

“Un’esperienza unica – ricorda il vicesindaco e direttore artistico Antonino Trigila – all’insegna della storia, delle tradizioni e dello spettacolo”. Per aggiornamenti e programma completo è possibile seguire i canali social ufficiali del Comune di Buccheri; mappe e info evento saranno disponibili nelle piazze principali durante le serate.