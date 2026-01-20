Igiene urbana a Siracusa, Cavallaro (FdI): “Cominciamo dalla trasparenza e dal preparare la nuova gara”

La cessione del contratto di igiene urbana da Tekra a Ris.Am. Srl arriva come una notizia improvvisa e suscita forti perplessità. A intervenire è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia con il capogruppo Paolo Cavallaro che punta il dito contro il silenzio mantenuto finora dall’Amministrazione comunale e chiede verifiche puntuali prima di qualsiasi autorizzazione al subentro.

Secondo il gruppo consiliare, non spetta alla politica rassicurare cittadini e lavoratori, ma agli uffici comunali, chiamati a valutare con attenzione il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge. Requisiti che, viene sottolineato, rendono tutt’altro che automatico il passaggio del contratto, soprattutto per quanto riguarda la capacità finanziaria della società subentrante e il possesso di un codice ATECO compatibile con il servizio di igiene urbana.

Per fare chiarezza, Fratelli d’Italia ha presentato un ordine del giorno, chiedendone l’immediata calendarizzazione, per audire in Consiglio comunale il sindaco, il direttore dell’esecuzione del contratto e il dirigente del settore. “La cessione – evidenziano – presenta diverse criticità che devono essere attentamente vagliate dall’Amministrazione, fino a ipotizzare, qualora non sussistano i requisiti necessari, la risoluzione del contratto e l’indizione di una nuova gara”.

Al centro delle preoccupazioni anche le garanzie per la città e per i lavoratori. Il gruppo chiede certezze sulla continuità del servizio di igiene urbana fino alla prossima gara e sulla tutela occupazionale, affinché vengano rispettati stipendi e clausola sociale per il mantenimento dei livelli occupazionali.

Non solo. Fratelli d’Italia ha presentato anche un’interrogazione per conoscere le intenzioni dell’Amministrazione sul prossimo capitolato d’appalto, considerando che l’attuale contratto scadrà a metà del prossimo anno. In particolare, si chiede se siano già state impartite direttive agli uffici per avviare per tempo la nuova gara e quale modello di raccolta dei rifiuti si intenda adottare. Secondo il gruppo consiliare, l’esperienza degli ultimi anni ha dimostrato i limiti del sistema “porta a porta” su tutto il territorio comunale, rendendo opportuno valutare un modello misto che preveda anche la raccolta stradale in alcune zone della città.

FdI evidenzia inoltre come un’eventuale mancata autorizzazione al subentro di Ris.Am. Srl potrebbe portare a una risoluzione anticipata del contratto, anche alla luce del fatto che l’operazione commerciale di Tekra coinvolgerebbe altri comuni siciliani e della Penisola. Una situazione che renderebbe urgente la pubblicazione di una nuova gara. “È un momento difficile per la città – conclude il gruppo consiliare – dal quale si può uscire solo garantendo la massima trasparenza”.