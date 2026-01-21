Igiene urbana a Siracusa, interrogazione del consigliere comunale La Runa (FI)

Anche il consigliere comunale di Forza Italia Toti La Runa porta all’attenzione dell’Amministrazione comunale la vicenda legata al contratto per il servizio di igiene urbana affidato alla società TEK.R.A. s.r.l. Con un’interrogazione scritta, La Runa chiede chiarimenti sulla decisione della società concessionaria di cedere il ramo d’azienda comprendente il contratto in essere con il Comune di Siracusa.

La questione trae origine da una nota di TEK.R.A. s.r.l., datata 16 gennaio 2026, con la quale la società comunica di aver ceduto in affitto il ramo d’azienda relativo al servizio di igiene urbana, includendo il contratto Rep. n. 2 del 25 giugno 2020. Nella stessa comunicazione viene indicata la decorrenza del trasferimento del servizio a partire dal 1° febbraio 2026, a seguito di una stipula avvenuta il 22 dicembre 2025.

Attraverso l’interrogazione, il consigliere La Runa chiede innanzitutto se l’Amministrazione comunale fosse stata informata, prima del 16 gennaio 2026, della volontà di TEK.R.A. di procedere alla cessione del ramo d’azienda mediante contratto di affitto e se tale volontà fosse stata formalmente rappresentata agli uffici competenti.

Un ulteriore punto riguarda il ruolo della stazione appaltante: La Runa domanda se gli uffici comunali intendano autorizzare l’efficacia della modifica soggettiva dell’esecutore del contratto di servizio con decorrenza dal 1° febbraio 2026, come comunicato dalla società concessionaria.

Infine, l’interrogazione mira a fare luce sulle motivazioni che avrebbero portato a una scelta definita rapida e unilaterale. Il consigliere comunale chiede se la stazione appaltante e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto siano a conoscenza di eventuali fatti o inadempienze contrattuali tali da giustificare la decisione di TEK.R.A., anche alla luce di dichiarazioni attribuite all’assessore competente apparse sulla stampa.

La vicenda solleva interrogativi rilevanti sul futuro della gestione del servizio di igiene urbana a Siracusa e apre un confronto politico e amministrativo che potrebbe avere ricadute dirette sulla continuità del servizio e sulla tutela dell’interesse pubblico. Ora si attendono le risposte ufficiali dell’Amministrazione comunale.