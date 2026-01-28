Igiene urbana a Siracusa, passaggio Tekra–Ris.Am: Consiglio comunale teso: “il Comune faccia da garante”

Una seduta lunga, animata e a tratti tesa quella di ieri in Consiglio comunale a Siracusa, interamente dedicata al delicato passaggio di consegne nell’appalto di igiene urbana da Tekra a Ris.Am. Un confronto acceso, seguito da vicino da numerosi lavoratori del settore presenti in aula, preoccupati per il proprio futuro occupazionale e per le garanzie legate ai diritti maturati.

La tensione è salita in particolare dopo l’intervento del DEC del servizio che, parlando di “mezzi adeguati”, ha scatenato la reazione immediata dei lavoratori. Ne è seguito un momento di forte agitazione, protrattosi per alcuni minuti anche all’esterno dell’aula consiliare. All’interno, intanto, i consiglieri comunali hanno dato vita a una lunga sequenza di interventi, chiedendo con forza all’amministrazione comunale di assumere un ruolo attivo e di garanzia in questa fase di transizione.

Un appello accorato è arrivato anche da Gaetano Favara, già consigliere comunale di Siracusa e oggi dipendente Tekra, intervenuto in aula come portavoce degli oltre 260 lavoratori coinvolti. Favara ha chiesto certezze non solo sulla continuità occupazionale, ma anche sulla tutela di tutti i diritti acquisiti: dal Tfr alle ferie, passando per il monte ore e le altre spettanze maturate nel tempo.

Le richieste dei lavoratori hanno trovato una prima risposta politica nella mozione presentata dal consigliere comunale Damiano De Simone. Il documento impegna il Comune di Siracusa, in qualità di stazione appaltante, a trattenere l’ultimo mandato di pagamento e a intervenire direttamente nel caso di eventuali inadempienze dell’azienda, garantendo così il pagamento degli stipendi ai dipendenti.

Nel corso del dibattito è stato inoltre chiesto all’amministrazione di verificare attentamente che la società subentrante disponga delle necessarie capacità tecniche, organizzative ed economiche per assicurare un servizio di igiene urbana efficiente e continuo. Particolare attenzione è stata sollecitata anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, affinché vengano garantite adeguate tutele.

Intanto, per oggi al Vermexio è attesa una nuova giornata di verifiche, anche alla luce di quanto accaduto lunedì ad Aversa, altro Comune interessato dall’affitto del ramo d’azienda da Tekra a Ris.Am. In quel caso, l’ente campano ha ritenuto insufficiente la documentazione presentata dalla società subentrante, concedendo dieci giorni di tempo per le integrazioni. Un precedente che potrebbe pesare anche sulle valutazioni del Comune di Siracusa, dal quale non è escluso che possa arrivare una richiesta analoga.