Igiene urbana a Siracusa, scontro sul sopralluogo al cantiere Ris.Am. Cavallaro: “Controllo è diritto dei consiglieri”

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Paolo Cavallaro ha trasmesso una nota formale al Presidente della III Commissione consiliare e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario Generale, all’Ufficio del Consiglio e al DEC del servizio di igiene urbana di Siracusa, per chiedere chiarimenti in merito al sopralluogo presso il cantiere del servizio.

L’iniziativa, sottolinea Cavallaro, non ha carattere personale ma rientra nell’attività istituzionale della Commissione, finalizzata a verificare lo stato del servizio, l’efficienza dei mezzi impiegati e le criticità segnalate quotidianamente dai cittadini. Dopo l’audizione del DEC in Commissione, il consigliere ha ritenuto necessario proseguire l’attività istruttoria attraverso l’acquisizione di documentazione e la richiesta di un sopralluogo, da svolgersi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

In particolare, è stata richiesta la trasmissione dell’elenco dei mezzi utilizzati nel servizio: quelli provenienti dal precedente gestore Tekra, con indicazione dello stato di utilizzo e delle manutenzioni effettuate, e quelli attualmente impiegati da Risam, inclusi i veicoli contrassegnati “Alba Rent”, specificando titolo di utilizzo e condizioni manutentive.

“La trasparenza su questi aspetti non è facoltativa“, evidenzia Cavallaro, che sottolinea come, dopo le rassicurazioni fornite dal DEC, sia necessario passare a verifiche concrete attraverso documenti e sopralluoghi.

Il consigliere esprime inoltre perplessità per la posizione assunta dalla società Risam, che ha negato la possibilità di effettuare il sopralluogo nelle modalità richieste, motivandole con questioni legate alla sicurezza in cantiere e alla possibilità del solo Dec di poter fare un sopralluogo (in contraddittorio con l’azienda), utilizzando però – a detta di Cavallaro – espressioni ritenute “del tutto fuori luogo“, facendo riferimento a presunte “dinamiche politiche di partito”.

“Il controllo su un servizio pubblico essenziale non è una dinamica politica – conclude – ma un diritto dei consiglieri comunali e una garanzia per i cittadini. Sarebbe stato più opportuno mostrare disponibilità a concordare tempi e modalità per le verifiche, nel rispetto delle prerogative istituzionali“.

Cavallaro auspica infine il rapido ripristino di un confronto istituzionale improntato alla collaborazione e alla trasparenza, ribadendo che su un servizio fondamentale come quello della gestione dei rifiuti i cittadini hanno diritto a chiarezza, controllo e risposte.