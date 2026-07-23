Il 13enne Angelo Bottone finalista del Noto Film Festival con un corto contro il bullismo

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C’è anche il giovane Angelo Bottone tra i 20 finalisti del NIFF – Noto International Film Festival. A soli 13 anni, il giovane protagonista è stato selezionato per il cortometraggio “Le cose che (non) si vedono”, un progetto che affronta temi attuali e delicati come il bullismo, l’empatia e la costruzione dell’identità.

La storia racconta le vicende di due fratelli che, improvvisamente, si ritrovano a vivere la vita l’uno dell’altro. Un espediente narrativo che permette di osservare il mondo da prospettive diverse e di riflettere sulle conseguenze di atteggiamenti e comportamenti spesso sottovalutati.

Il cortometraggio ha già ottenuto un importante riconoscimento nazionale, aggiudicandosi il premio “Sorriso Tulipani Fuoriclasse – Talenti in Erba” nell’ambito del Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera. Un risultato che premia non solo la qualità del lavoro realizzato, ma anche la capacità di trasmettere un messaggio educativo e sociale rivolto ai più giovani.

L’obiettivo degli autori era affrontare il tema del bullismo senza toni pesanti o moralistici, scegliendo invece un linguaggio leggero e ironico capace di coinvolgere il pubblico e favorire una riflessione spontanea sui temi dell’inclusione e del rispetto reciproco.

Per Angelo Bottone, però, il percorso non si ferma alla partecipazione ai festival. Il giovane attore guarda già al futuro con l’intenzione di portare “Le cose che (non) si vedono” nelle scuole, trasformando il cortometraggio in uno strumento di sensibilizzazione e dialogo. L’idea è quella di organizzare incontri con gli studenti insieme alle forze dell’ordine coinvolte nel progetto, per promuovere momenti di confronto su bullismo, inclusione, rispetto delle differenze e consapevolezza emotiva.