Il 29 settembre 1571 nasceva Caravaggio, a Siracusa lasciò il capolavoro “Il Seppellimento di Santa Lucia”

Oggi si celebra l’anniversario della nascita di Michelangelo Merisi detto Caravaggio (1571–1610), uno dei pittori più rivoluzionari e geniali della storia dell’arte. La sua vita, segnata da luci e ombre, da fughe e capolavori, ha lasciato un segno profondo anche in Sicilia, dove il maestro lombardo soggiornò tra il 1608 e il 1609.

A Siracusa, in particolare, Caravaggio dipinse in pochi giorni una delle opere più intense e drammatiche della sua produzione: “Il Seppellimento di Santa Lucia”.

Il Seppellimento di Santa Lucia: il capolavoro siracusano di Caravaggio

Realizzato nel 1608, subito dopo la drammatica fuga dal carcere di Malta, il dipinto fu commissionato per onorare la patrona di Siracusa, Santa Lucia, martirizzata nel 304 d.C.

Caravaggio scelse un’impostazione scenica essenziale e spiazzante: la santa giace a terra, quasi schiacciata dal peso della tela e dalla luce che cala dall’alto, mentre due uomini scavano la fossa con fatica. Intorno, figure dimesse e realistiche, lontane dalla retorica celebrativa tipica dell’epoca. La luce, simbolo del divino, squarcia l’oscurità e rende ancora più struggente la scena.

Il quadro colpì profondamente i contemporanei per il suo realismo drammatico e per la capacità di Caravaggio di trasformare un evento sacro in un momento di umanità cruda e universale.

Caravaggio tra arte e fuga

Quando realizzò il Seppellimento di Santa Lucia, Caravaggio era in fuga dopo la condanna a morte ricevuta a Roma per omicidio e dopo essere stato imprigionato dai Cavalieri di Malta. Arrivato a Siracusa, trovò rifugio grazie all’amicizia con Mario Minniti, pittore e suo antico compagno di bottega.

In Sicilia l’artista dipinse altri capolavori, come la Resurrezione di Lazzaro e l’Adorazione dei Pastori, ma il Seppellimento di Santa Lucia rimane l’opera simbolo del suo passaggio a Siracusa.