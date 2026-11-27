Cultura · PRIOLO GARGALLO

Priolo Gargallo celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità: il 3 dicembre un evento tra teatro, sport, arte e musica.

L’Amministrazione comunale promuove il progetto “Ogni Persona e’ Luce”, un momento di incontro, condivisione e sensibilizzazione dedicato ai temi dell’inclusione, dell’accessibilità e della partecipazione.

L’appuntamento è fissato per giovedì 3 dicembre, alle 18, al Teatro Comunale di Priolo Gargallo, con un’iniziativa che mette al centro le esperienze, le storie e i talenti delle persone con disabilità, delle loro famiglie e di quanti operano quotidianamente nel mondo dell’inclusione.

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Il programma prevede un momento introduttivo dedicato al significato della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Poi un talk show ideato da Gaetano Migliore e condotto insieme a Veronica Centamore. A confrontarsi saranno persone con disabilità, familiari, atleti e operatori, chiamati a raccontare come lo sport, l’arte e la musica possano incidere concretamente sulla qualità della vita, favorendo autonomia, relazioni e nuove opportunità di partecipazione.

A seguire, spazio ad uno spettacolo che unirà musica, canto e danza, portando sullo stesso palco persone con e senza disabilità. Un’esperienza artistica che vuole testimoniare, attraverso il linguaggio universale dello spettacolo, il valore della condivisione e di una comunità capace di superare ogni barriera.

La serata si concluderà con un momento collettivo di partecipazione, nel quale i protagonisti dell’iniziativa potranno condividere il palco e lanciare un messaggio comune di amicizia, rispetto e inclusione.





“L’iniziativa – raccontano il Sindaco Pippo Gianni e l’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo – nasce da una riflessione importante: per molte persone con disabilità, ciò che troppo spesso viene considerato normale rappresenta ancora un’eccezione. È proprio da questa consapevolezza che prende forma il significato più profondo dell’accessibilità: trasformare l’eccezione in normalità, affinché tutti possano vivere pienamente gli spazi, le occasioni e le opportunità offerte dalla comunità”.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Priolo Gargallo e dall’associazione Inclusione in Movimento ASD, in sinergia con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Priolo Gargallo, con la collaborazione della Cooperativa L’Albero e dell’associazione ASAC.