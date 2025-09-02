Il 3 settembre del 1943 fu firmato l’Armistizio di Cassibile, l’anniversario

Oggi ricorre l’anniversario della firma dell’Armistizio di Cassibile, avvenuta il 3 Settembre 1943 tra il governo italiano e le forze anglo-americane. Questo evento, di fondamentale importanza nella storia contemporanea italiana, rappresenta un momento cruciale nella Seconda Guerra Mondiale e ha avuto profonde ripercussioni politiche, militari e sociali per l’Italia.

Il consigliere comunale Paolo Romano ricorda l’appuntamento con la storia e dichiara:

“La storia del nostro Paese, nel cuore del Novecento, ci consegna una lezione che non possiamo dimenticare.

Nel 1935, alla Conferenza di Stresa, l’Italia sedeva ancora accanto a Francia e Inghilterra per difendere l’equilibrio europeo minacciato dalla Germania di Hitler. In quel tavolo di confronto vi era la possibilità di un futuro diverso: un’Italia ancorata alle democrazie occidentali, custode della pace e della stabilità.

Ma quella stagione durò poco. L’imperialismo che stata costruendo Mussolini nel Nord Africa dava molto fastidio agli alleati in particolare all’Inghilterra che non vedeva di buon occhio l’espansione dell’Italia.

Nel tentativo di frenare questa espansione coloniale Francia e Inghilterra trovarono dei pretesti per rompere l’alleanza di Stresa spingendo Mussolini di fatto ad allearsi con la Germania di Hitler. Da allora Mussolini scelse la via dell’alleanza con Hitler, credendo di poter trascinare la nazione in un destino di grandezza.

Quando il 10 Giugno 1940 l’Italia entrò nel conflitto, lo fece senza grandi mezzi, e con forze poco adeguate, Gli anni successivi furono segnati, come tutte le guerre, da privazioni, bombardamenti, fino all’estate del 1943, quando nella notte tra il 10 e 11 Luglio gli Alleati sbarcarono in Sicilia; Il 25 luglio Mussolini fu destituito e arrestato: era la fine del fascismo come governo.

Poche settimane dopo, in una piccola località della Sicilia, Cassibile, si firmava l’armistizio con gli Alleati. Era il 3 Settembre 1943. L’armistizio, firmato segretamente a Cassibile, in Sicilia, venne annunciato pubblicamente solo l’8 Settembre 1943, segnando di fatto l’inizio di una nuova fase nel conflitto. Con l’annuncio della resa incondizionata, l’Italia uscì dall’alleanza con la Germania, scegliendo di unirsi agli Alleati nella lotta all’occupazione tedesca. Tuttavia, questa scelta non fu priva di conseguenze che determinarono gravi effetti interne.

L’annuncio dell’armistizio, colpì di sorpresa molti soldati e cittadini e segnò l’inizio di una tragica e dolorosa guerra civile. Il paese si spaccò in due, con una parte della popolazione e delle forze armate che scelsero di sostenere la Repubblica Sociale Italiana, fondata da Benito Mussolini e sostenuta dai tedeschi, mentre altri si schierarono con il Regno d’Italia, ormai sotto il controllo degli alleati. Questo conflitto fratricida portò a divisioni profonde e a pesanti perdite in termine di vite umane che avrebbero segnato la società italiana per decenni ed ancora oggi.

La notizia, resa pubblica l’8 Settembre, gettò il Paese nel caos. Un esercito senza ordini, soldati dispersi, un re e un governo fuggitivi. L’Italia si spezzò in due: al sud con gli Alleati, al nord l’occupazione tedesca e la nascita della Repubblica Sociale Italiana.

La Repubblica di Salò fu l’ultimo atto politico di Mussolini da li fu guerra civile segnata da sangue e dolore.

Nell’aprile del 1945, con l’avanzata alleata e i forti bombardamenti che ne seguirono, tutto si compì. Mussolini venne catturato e giustiziato dai partigiani con il consenso degli alleati che invece di garantire un processo storico preferirono far uccidere Mussolini magari per impedire allo stesso di rivelare i retroscena di Stresa che avrebbero messo in difficoltà soprattutto il governo Inglese di Winston Churchill.

Da quella fine nacque l’inizio di una nuova Italia. L’armistizio di Cassibile, la Resistenza, la caduta di Mussolini furono le tappe dolorose di un cammino che ci condusse ad una nuova fase e alla nascita della Repubblica.

Ecco perché oggi ricordare significa comprendere: comprendere gli errori del passato per costruire un futuro migliore, comprendere che conservare la memoria aiuta a costruire un futuro migliore

Oggi si dimentica facilmente e la storia rischia di ripetersi

Dal punto di vista politico, la firma dell’Armistizio di Cassibile rappresentò un atto di rottura con il passato e il tentativo di riposizionare l’Italia sullo scacchiere internazionale. Per molti fu la morte della patria per altri una liberazione. Fu una decisione tragica e difficile, che comportò enormi sacrifici umani e materiali.

L’armistizio non solo segnò la fine della partecipazione italiana alla Seconda Guerra Mondiale al fianco delle potenze dell’Asse, ma aprì anche la strada alla successiva costruzione della Repubblica Italiana.

A ottantun anni di distanza, la firma dell’Armistizio di Cassibile ci ricorda l’importanza delle scelte difficili in tempi di crisi e il valore e il sacrificio di tante vite umane che si sacrificarono, ognuno con il suo modo di vedere e concepire il futuro della propria nazione, della libertà e della democrazia.

Questa ricorrenza offre un’opportunità per riflettere sulle lezioni del passato e per onorare la memoria di tutti coloro, da una parte o dall’altra, che hanno lottato per un’Italia di cui oggi ne godiamo la magnificenza.”