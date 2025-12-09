“Il Barbiere tra i banchi”: oltre 150 studenti del VII IC “G. A. Costanzo” di Siracusa in scena con l’opera lirica

Il VII Istituto Comprensivo “G. A. Costanzo” di Siracusa presenta lo spettacolo conclusivo del progetto didattico “Il Barbiere tra i banchi – Opera partecipata per ragazzi”, una riduzione de Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, in programma martedì 11 dicembre alle 10:30 all’Urban Center di Siracusa, grazie anche alla disponibilità di Siracusa Città educativa.

L’iniziativa, coordinata dal referente Prof. Paolo Di Marco e sostenuta dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Lenora Coco, ha coinvolto oltre 150 studenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, in un percorso di avvicinamento all’opera lirica attraverso laboratori musicali, vocali e teatrali tenuti da professionisti del settore. Lo spettacolo vedrà sul palco i giovani interpreti affiancati da artisti professionisti: Gianni

Giuga (Figaro), Arianna Cimolin (Rosina), Daniele Contessi (Conte D’Almaviva) e Giulio Iermini (Don Bartolo), accompagnati dalla Pantarei Orchestra diretta dal Maestro Piero Cicero Santalena. Scene curate dalle prof.sse Loredana Licciardello e Loredana Lafiaccola.

Il progetto, iniziato a settembre, si è articolato in incontri frontali e partecipati rivolti agli studenti. Obiettivo principale è stato quello di avvicinare i ragazzi al patrimonio culturale operistico in modo attivo e coinvolgente, sviluppando competenze musicali, espressive e di collaborazione. La Dirigente Scolastica Prof.ssa Lenora Coco dichiara: “Questo progetto dimostra come la scuola possa essere un luogo di incontro tra tradizione e innovazione, tra cultura alta e partecipazione giovanile. Portare Rossini tra i banchi significa educare alla bellezza, alla collaborazione e all’ascolto, in un’esperienza che resterà nel cuore dei nostri studenti e delle loro famiglie”. L’evento è aperto alle famiglie della scuola, alle istituzioni e alla stampa, e rappresenta un’occasione significativa per testimoniare come la scuola pubblica possa farsi promotrice di cultura sul territorio, favorendo inclusione, creatività e crescita collettiva.