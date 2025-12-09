Ultime news

Urban Center

“Il Barbiere tra i banchi”: oltre 150 studenti del VII IC “G. A. Costanzo” di Siracusa in scena con l’opera lirica

"Il Barbiere tra i banchi"

L’evento rappresenta un’occasione significativa per testimoniare come la scuola pubblica possa farsi promotrice di cultura sul territorio, favorendo inclusione, creatività e crescita collettiva

Il VII Istituto Comprensivo “G. A. Costanzo” di Siracusa presenta lo spettacolo conclusivo del progetto didattico “Il Barbiere tra i banchi – Opera partecipata per ragazzi”, una riduzione de Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, in programma martedì 11 dicembre alle 10:30 all’Urban Center di Siracusa, grazie anche alla disponibilità di Siracusa Città educativa.

L’iniziativa, coordinata dal referente Prof. Paolo Di Marco e sostenuta dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Lenora Coco, ha coinvolto oltre 150 studenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, in un percorso di avvicinamento all’opera lirica attraverso laboratori musicali, vocali e teatrali tenuti da professionisti del settore. Lo spettacolo vedrà sul palco i giovani interpreti affiancati da artisti professionisti: Gianni
Giuga (Figaro), Arianna Cimolin (Rosina), Daniele Contessi (Conte D’Almaviva) e Giulio Iermini (Don Bartolo), accompagnati dalla Pantarei Orchestra diretta dal Maestro Piero Cicero Santalena. Scene curate dalle prof.sse Loredana Licciardello e Loredana Lafiaccola.

Il progetto, iniziato a settembre, si è articolato in incontri frontali e partecipati rivolti agli studenti. Obiettivo principale è stato quello di avvicinare i ragazzi al patrimonio culturale operistico in modo attivo e coinvolgente, sviluppando competenze musicali, espressive e di collaborazione. La Dirigente Scolastica Prof.ssa Lenora Coco dichiara: “Questo progetto dimostra come la scuola possa essere un luogo di incontro tra tradizione e innovazione, tra cultura alta e partecipazione giovanile. Portare Rossini tra i banchi significa educare alla bellezza, alla collaborazione e all’ascolto, in un’esperienza che resterà nel cuore dei nostri studenti e delle loro famiglie”. L’evento è aperto alle famiglie della scuola, alle istituzioni e alla stampa, e rappresenta un’occasione significativa per testimoniare come la scuola pubblica possa farsi promotrice di cultura sul territorio, favorendo inclusione, creatività e crescita collettiva.


