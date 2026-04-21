Il benvenuto dell’Ordine dei Medici di Siracusa al neo commissario straordinario dell’Asp Gioacchino Iraci

“Ci tengo a nome dei colleghi del territorio, che ho il privilegio di rappresentare, a dare il benvenuto e augurare un mandato ricco di traguardi strategici per l’ottimizzazione della sanità pubblica del Siracusano al dottor Gioacchino Iraci, al quale come categoria professionale offriremo la più ampia collaborazione nel comune obiettivo della tutela della Salute del cittadino, come da nostra storica mission”.

Così il presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa, Anselmo Madeddu, saluta l’arrivo in città del neo insediato commissario straordinario dell’Asp aretusea, al quale sarà prossimamente rivolto un invito a presenziare nella sede dell’Ordine, in Corso Gelone, per un incontro conoscitivo con i camici bianchi, che nel corso degli anni hanno messo in campo azioni volte a rafforzare il rapporto di fiducia con la cittadinanza, a fronte di carenze strutturali, come l’assenza di un presidio ospedaliero adeguato alle esigenze di cura contemporanee.

“Sono certo che le competenze e l’esperienza del dottor Iraci, così come il suo significativo spessore umano – sottolinea Madeddu – offriranno un valore aggiunto al sistema sanitario locale. Un ringraziamento – continua – va sicuramente alla dottoressa Chiara Serpieri, che in qualità di commissario straordinario è riuscita a svolgere, durante i pochi ma intensi mesi di operatività, un encomiabile lavoro, facendo lavorare la macchina amministrativa dell’azienda a pieno regime e predisponendo importanti atti”.

Il presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa conclude affermando di essere certo che il dialogo e la concertazione con gli addetti ai lavori saranno elementi importanti dell’azione manageriale “che – conclude Madeddu -, siamo certi, porterà al territorio innovazioni e potenziamenti interessanti, volti a soddisfare le esigenze di cura a km zero dei pazienti, costretti a migrare per l’assistenza in strutture extraprovinciali, con gli aggravi che ne derivano”.