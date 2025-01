Il bollettino della Protezione Civile torna “verde”, a Siracusa e provincia continuano i sopralluoghi

È tornata colorata di verde la Sicilia nell’ultimo bollettino della Protezione Civile. Segno che il peggio è passato e che adesso tocca ai Comuni avviare sopralluoghi e ricognizioni per capire cosa il ciclone Gabri ha lasciato in eredità.

Già dalla prossima settimana in Prefettura si svolgerà un incontro per fare il punto anche su come è stata gestita l’emergenza, tra i diversi Coc attivati dai Comune e il Centro servizi allertato proprio dalla Prefettura.

Tutti i 20 sindaci della provincia (Solarino attualmente è commissariata) hanno ringraziato Vigili del Fuoco e Protezione Civile che in questi due giorni hanno lavorato in maniera encomiabile intervenendo a più non posso per le più svariate motivazioni, dai tetti scoperchiati a Sortino alle persone evacuate a Portopalo, senza dimenticare la tromba d’aria tra Noto e Avola, le mareggiate a Marzamemi, le frane sulle provinciali nella zona collinare.