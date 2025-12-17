Il camper mammografico Asp sosterà domani al Centro Diurno di Priolo Gargallo

L’unità mobile attrezzata con mammografo sarà al Centro Diurno di via Mostringiano dalle 8.30 alle 17, per effettuare mammografie gratuite alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni. È gradita la prenotazione al numero 0931 312525, dalle 8.30 alle 12.30.

L’iniziativa fa parte della campagna di Prevenzione Oncologica avviata in stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’ASP di Siracusa per la diagnosi precoce del tumore della mammella attraverso controlli gratuiti.

“Come Amministrazione – afferma il sindaco Pippo Gianni – abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere con convinzione iniziative di prevenzione e sensibilizzazione. La diagnosi precoce è uno strumento fondamentale nella lotta contro il tumore al seno e deve essere accessibile, tempestiva e gratuita per tutti. Ringrazio l’ASP di Siracusa per la nuova opportunità offerta al nostro paese”.

Il personale specializzato del Centro Gestionale Screening sarà inoltre a disposizione per prenotare Pap test e HPV test (donne 25–64 anni); consegnare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (uomini e donne 50–69 anni); fornire informazioni sui tre programmi di prevenzione oncologica gratuiti.