Il camper mammografico dell’Asp di Siracusa prosegue il tour nei comuni della provincia: a ottobre e novembre oltre 1.260 esami eseguiti

Anche nel mese di dicembre l’unità mobile mammografica dell’Asp di Siracusa proseguirà con il servizio itinerante nei diversi comuni della provincia, avviato nel mese di ottobre, per avvicinare lo screening oncologico nei comuni più distanti dai centri mammografici fissi, riducendo spostamenti e tempi di attesa e rafforzando il principio della prossimità.

Il camper, dotato di tecnologie di ultima generazione e di personale tecnico specializzato, con gli operatori del Centro gestionale screening aziendale, farà tappa a Sortino l’1 e 2 dicembre, a Melilli il 3 e 4 dicembre, Floridia il 5 dicembre, Francofonte il 9 e 10 dicembre, Solarino l’11 dicembre, Carlentini il 12 dicembre, Avola il 15 e 16 dicembre, Canicattini il 17 dicembre e a Priolo il 18 dicembre. L’obiettivo è portare il servizio direttamente nei luoghi di residenza alle donne tra i cinquanta e sessantanove anni.

Nei mesi di ottobre e novembre attraverso l’Unità mobile sono state eseguite oltre 1.260 mammografie, un dato che riflette l’alta adesione territoriale. Parallelamente, sono stati distribuiti oltre 1.000 kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, nell’ambito dello screening del colon-retto destinato a uomini e donne da 50 a 69 anni e sono state effettuate oltre 220 prenotazioni per Pap-test e HPV-test.

“Il superamento delle 1.260 mammografie in due mesi conferma che siamo sulla strada giusta – dichiara Sabina Malignaggi, responsabile del Centro Gestionale Screening-. Portare la prevenzione direttamente nei comuni è vitale. La nostra missione è garantire che questo diritto sia reale per tutte le donne, anche per quelle con maggiori difficoltà logistiche”.

“L’alto numero registrato di adesioni rappresenta la migliore risposta al principio di sanità di prossimità che stiamo perseguendo con determinazione – afferma il commissario straordinario Chiara Serpieri -. Non c’è strategia più potente della diagnosi precoce e il nostro dovere primario è renderla accessibile, tempestiva e gratuita agli aventi diritto della nostra provincia, superando ogni barriera logistica e sociale”.

Il calendario è consultabile nel sito internet aziendale e nelle pagine social. Sono attivi i canali informativi tramite SMS, notifiche sull’App IO ed e-mail rivolti alle donne aventi diritto, affinché possano prenotazione chiamando il call center al n. 0931 312525, tasto 2, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30.