Il catamarano a Marzamemi per ripararsi dal maltempo: troppo traffico al porto di Pozzallo

Un fuori programma in mare ha attirato l’attenzione dei residenti e dei diportisti di Marzamemi. Stamattina, infatti, il Saint John Paul II, il grande catamarano della Virtu Ferries normalmente impiegato nella tratta Pozzallo–La Valletta, è stato avvistato al largo del borgo marinaro, generando curiosità.

Secondo quanto appreso, l’unità, rientrata da Malta, ha scelto di ridossarsi nelle acque antistanti Marzamemi per evitare le condizioni meteomarine avverse che in queste ore stanno interessando il tratto di costa del Sud-est siciliano.

La decisione è stata dettata non solo dal vento forte e dal moto ondoso in aumento, ma anche dalla particolare congestione del porto di Pozzallo, dove risultano presenti numerose imbarcazioni in attesa di condizioni più favorevoli.

Il Saint John Paul II resterà in zona fino al miglioramento del quadro meteo, per poi rientrare in porto in sicurezza. Una procedura, spiegano fonti della Capitaneria di Porto, del tutto ordinaria in situazioni di mare avverso, tanto che nelle prossime ore altre unità potrebbero adottare la stessa scelta, cercando riparo temporaneo in punti più riparati della costa.