Il Centenario di Confindustria Siracusa nelle immagini e nelle voci dei protagonisti

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Ci sono giornate che meritano di essere ricordate non soltanto per ciò che accade, ma soprattutto per ciò che riescono a trasmettere. Emozioni, incontri, parole, strette di mano e sguardi che raccontano una storia lunga un secolo. È quanto restituisce il video realizzato da Appress Siracusa in occasione del Centenario di Confindustria Siracusa: un racconto per immagini che raccoglie e condensa il significato di cento anni di presenza dell’associazione nel tessuto economico e produttivo del territorio.

Il Teatro Massimo di Ortigia, lo scorso 6 novembre, ha fatto da cornice a una celebrazione che ha riunito istituzioni, rappresentanti del mondo imprenditoriale, università e formazione. Un appuntamento che ha rappresentato molto più di una ricorrenza: l’occasione per ripercorrere le tappe di una storia industriale che ha profondamente segnato Siracusa e la sua provincia, ma anche per interrogarsi sulle trasformazioni in corso e sulle sfide che attendono il sistema produttivo.

Davanti alle telecamere di Appress sono passati i protagonisti di questa giornata, a partire dal presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, che ha aperto i lavori con la propria relazione, delineando il percorso dell’associazione e le prospettive per il futuro. Accanto a lui, le voci del presidente di Confindustria Sicilia Diego Bivona, del vicesindaco di Siracusa Edy Bandiera e del presidente del Libero Consorzio comunale Michelangelo Giansiracusa.

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Una celebrazione che ha assunto anche una dimensione nazionale e istituzionale con gli interventi del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. A testimoniare il valore dell’appuntamento sono arrivati anche il messaggio della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e il videomessaggio del presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

Ma il Centenario è stato soprattutto un’occasione per dare voce all’industria e a chi, ogni giorno, ne costruisce il presente e il futuro. Nel confronto dedicato a energia e competitività, i rappresentanti delle principali realtà del Polo industriale siracusano e del mondo produttivo si sono confrontati sulle prospettive del territorio, sulla competitività degli insediamenti industriali e sulle condizioni necessarie per accompagnare gli investimenti e la transizione energetica.

Altrettanto significativo il momento dedicato all’innovazione e alla formazione, con il contributo del mondo universitario e degli ITS e le testimonianze di imprese che hanno raccontato esperienze, progetti e investimenti in nuove competenze e tecnologie. Perché il futuro industriale passa anche dalla capacità di formare le professionalità necessarie, valorizzare i giovani e costruire un dialogo sempre più stretto tra scuola, università e aziende.

Sono proprio queste le immagini che il video di Appress restituisce con immediatezza: non soltanto i momenti ufficiali e gli interventi dal palco, ma anche l’atmosfera della sala, la partecipazione, gli incontri e le emozioni di una comunità economica che si è ritrovata per celebrare un traguardo importante.

Cento anni racchiusi in poco più di un minuto, ma con lo sguardo rivolto ai prossimi cento. Perché il valore di una storia non si misura soltanto attraverso il tempo trascorso, ma nella capacità di continuare a generare idee, opportunità, investimenti e sviluppo.