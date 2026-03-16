Il centro gestionale screening dell’Asp di Siracusa si trasferisce dall’ospedale Rizza all’ex ONP della Pizzuta

Il Centro Gestionale Screening dell’Asp di Siracusa si trasferisce temporaneamente dall’ospedale A. Rizza di viale Epipoli al padiglione n. 4 dell’ex ONP di contrada Pizzuta. Il trasferimento si è reso necessario per consentire il completamento dei lavori di realizzazione dell’Ospedale di Comunità nel presidio di viale Epipoli e sarà operativo da mercoledì 18 marzo.

Il Centro Gestionale Screening assicura la piena funzionalità delle prestazioni istituzionali durante la fase di trasferimento, garantendo la continuità dei servizi e riducendo al minimo l’impatto sull’utenza. Il trasferimento riguarda tutte le attività di front-office incluse le prestazioni per l’esecuzione di Pap Test e HPV Test, nonché il servizio di ritiro e riconsegna dei kit colon per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Restano invece del tutto invariati, sia per quanto riguarda la sede dell’ospedale Rizza che per gli orari di erogazione, i servizi di screening mammografico, che continueranno a essere svolti nei locali al piano interrato dell’ospedale di viale Epipoli.

Per ulteriori informazioni e supporto, i cittadini possono contattare il call-center aziendale al numero 0931 312525 (selezionando il tasto 2), attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.