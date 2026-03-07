Il Centro Sportivo Siracusano al Trofeo Italia 2026: Franzo Coletta in gara a Reggio Calabria

L’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano sarà protagonista al Trofeo Italia 2026, in programma il 7 ottobre al PalaCalafiore di Reggio Calabria.
L’evento nazionale vedrà la partecipazione di circa 450 atleti provenienti da tutta Italia e rappresenta una tappa importante valida per il ranking nazionale.
Per l’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano scenderà sul tatami l’atleta Franzo Coletta, impegnato nella categoria 66 kg, accompagnato dal tecnico Cristian Di Caro.
Sotto la guida del maestro Roberto Dell’Aquila e dello stesso tecnico Cristian Di Caro, il judoka siracusano punterà a sfruttare questa competizione per consolidare la qualificazione diretta ai Campionati Italiani
