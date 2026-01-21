Il ciclone è passato? Ecco quando avremo aggiornamenti dalla Protezione Civile su Siracusa

Allerta meteo a Siracusa: sono state ore complicate per il maltempo. Prima allerta arancione, poi la situazione è peggiorata con l’allerta rossa, mentre il ciclone Harry ha provocato timori diffusi tra la popolazione. Nelle prossime ore la situazione dovrebbe rientrare, ma quando avremo aggiornamenti ufficiali?
Bollettini quotidiani della Protezione Civile
La Protezione Civile dirama i bollettini meteo ogni giorno nel primo pomeriggio, generalmente intorno alle 16. Questi aggiornamenti permettono di conoscere l’evoluzione dei fenomeni atmosferici e di adottare misure di sicurezza adeguate.
Le allerte meteo vengono emesse a livello nazionale e regionale, attraverso i Centri Funzionali, che si occupano della previsione, del monitoraggio e della sorveglianza dei fenomeni meteorologici.
Perché le allerte meteo sono importanti
Le allerte meteo non sono semplici previsioni del tempo: si tratta di veri e propri strumenti di prevenzione, fondamentali per ridurre i danni e proteggere la popolazione.
I livelli di allerta meteo
Il sistema di allertamento si basa su quattro livelli identificati da colori:
Verde: nessun pericolo significativo
Gialla: fenomeni di moderata intensità; sconsigliate attività all’aperto
Arancione: rischio elevato di esondazioni, frane e danni diffusi
Rossa: eventi estremi con gravi rischi per persone e beni
Le tipologie di rischio
Le allerte possono riguardare diversi rischi:
Rischio meteorologico: piogge abbondanti, nevicate intense o siccità prolungata
Rischio idrogeologico: frane, colate di fango e crolli, soprattutto in aree montane
Rischio idraulico: allagamenti e alluvioni causati dall’incapacità di fiumi, torrenti o reti fognarie di smaltire grandi quantità di pioggia
