Il ciclone Harry tra Siracusa e provincia: viabilità, corsi d’acqua ed edilizia scolastica sotto monitoraggio

La provincia di Siracusa sta ancora affrontando le ripercussioni del ciclone Harry, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla viabilità. I lavori di monitoraggio sono in corso, grazie all’impegno della Protezione Civile regionale e comunali, delle forze dell’ordine, del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e della Prefettura, che sta coordinando tutte le operazioni di intervento sul territorio.

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in collaborazione con i Comuni, ha avviato sopralluoghi su numerose strade provinciali per verificare la sicurezza della viabilità, a seguito dei danni provocati dal maltempo. Le principali arterie sotto osservazione sono: SP 23 Palazzolo – Giarratana; SP 24 Palazzolo – Testa dell’Acqua – Noto; SP 90 Palazzolo – Falabia – Castelluccio; SP 10 Cassaro – Ferla – Buccheri; SP 40 accesso stazione Cassaro – Ferla; SP 45 Cassaro – Monte Grosso; SP 39 traversa Buscemi; SP 7 Cassaro – Cozzo Bianco – Buscemi; SP 84 Marzamemi – Portopalo; SP 80 Aguglia – Bancazzo – San Marco e SP 18 Noto – Giarratana.

I sopralluoghi si concentrano sulla verifica dei danni causati da smottamenti, detriti e infiltrazioni d’acqua. Siracusa Risorse ha già liberato la SP 40, che è ora nuovamente fruibile. Su altre strade, come la SP 10, gli interventi sono in corso, con Siracusa Risorse che sta lavorando sul tratto lato Cassaro.

Al termine delle ricognizioni e con l’acquisizione dei report tecnici, verranno decisi, se necessari, gli interventi di somma urgenza per ripristinare la sicurezza delle strade provinciali, fondamentali per la viabilità e il collegamento tra i comuni della provincia.

Un’altra area di grande attenzione riguarda l’edilizia scolastica. In tutta la provincia, sono in corso sopralluoghi negli istituti superiori, con un monitoraggio che coinvolge non solo le scuole pubbliche, ma anche le strutture private, per verificare eventuali danni strutturali causati dal maltempo. Sebbene non siano stati segnalati danni gravi in tutte le scuole, i sopralluoghi sono essenziali per garantire la sicurezza degli studenti e del personale docente al rientro a scuola.

Nel frattempo, diversi comuni della provincia, come già annunciato dai sindaci, hanno disposto la chiusura delle scuole per domani, al fine di permettere la verifica delle strutture e garantire un ritorno in sicurezza. Questa decisione è stata presa in modo coordinato con la Prefettura, che ha convocato un tavolo tecnico con i sindaci per monitorare l’evolversi della situazione.

Oltre alla viabilità e all’edilizia scolastica, la Protezione Civile e i volontari stanno monitorando costantemente i corsi d’acqua, che sono ancora ingrossati in vari territori, con particolare attenzione all’Anapo a Siracusa, al Bafù a Francofonte, al San Leonardo a Lentini e al Tellaro a Noto. Le esondazioni, sebbene non abbiano causato danni ingenti, sono ancora sotto osservazione per prevenire eventuali emergenze.

Le zone litoranee come Marzamemi, Portopalo, e Augusta hanno subito danni causati dalle mareggiate, con detriti e allagamenti che hanno compromesso alcune strade. Nonostante la situazione difficile, il lavoro delle forze di soccorso e dei volontari continua senza sosta, con l’obiettivo di ripristinare la normalità quanto prima.

I sindaci e la Prefettura continuano a lavorare in stretta collaborazione per garantire la sicurezza di tutti i residenti, mentre i cittadini sono invitati a limitare gli spostamenti e a seguire le indicazioni delle autorità. La situazione è ancora sotto monitoraggio e, sebbene il peggio sembri essere passato, le operazioni di messa in sicurezza continueranno nelle prossime ore.

Infine, per le necessarie verifiche statiche degli spazi comuni, il Parco del Santuario e la Basilica Madonna delle Lacrime rimarranno chiusi fino alle 17. A partire dalle 17.15 si pregherà con la Coroncina alla Madonna delle Lacrime, il Santo Rosario e alle 18 la celebrazione della Santa Messa.